Geniş omuzlu kadınlar için giyimin püf noktaları

Elbette kıyafet seçiminiz de vücudunuzun şekli önemli rol oynar. Vücut tipinize göre kıyafet bulmak oldukça zordur. Doğru kıyafeti bulmak, vücudunuzda rahatsız olduğunuz bölgeleri kapatır ve hoş bir görünüm sağlar.

Eğer geniş bir omuza sahipseniz nasıl giyinmeniz gerektiğinin püf noktalarına yakından göz atalım mı?

OMUZU GENİŞ KADINLAR NASIL GİYİNMELİ