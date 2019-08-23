Geniş omuzlu kadınlar için giyimin püf noktaları

Elbette kıyafet seçiminiz de vücudunuzun şekli önemli rol oynar. Vücut tipinize göre kıyafet bulmak oldukça zordur. Doğru kıyafeti bulmak, vücudunuzda rahatsız olduğunuz bölgeleri kapatır ve hoş bir görünüm sağlar.
Eğer geniş bir omuza sahipseniz nasıl giyinmeniz gerektiğinin püf noktalarına yakından göz atalım mı?
OMUZU GENİŞ KADINLAR NASIL GİYİNMELİ
- Bluz tercih edecekseniz bunu kesinlikle v yaka modelinden yana kullanın
- Balon kol bluzlar giyebilirsiniz
- Yazın giyeceğiniz ince askılı atletleri de alternatif olarak kullanabilirsiniz
- Yarım kol bluzlar da geniş omuzlu kadınlar için ideal bir kıyafettir
- Koyu renkli kıyafetler tercih etmelisiniz. Alt kısım için açık, üst kısım için kapalı tercih etmeniz doğru bir kombin olacaktır
- Giydiğiniz bluzların üzerine uzun metal renginde ve inci şeklinde kolyeler kullanabilirsiniz. Taktığınız takı ne kadar uzun olursa, geniş omuzlarınızda ki ilgi farklı yönlere kayacaktır
- Vatkalı ceketlerden uzak durmaya çalışın
- Üzerinizde bulunan bluzlarda yatak çizgiler olmamasına dikkat edin. Yatay çizgiler geniş omuzlarınızı daha geniş gösterecektir
- Kayık yakalı tişörtlerden uzak durmaya çalışın
- Geniş ve yuvarlak omuzlara sahipseniz, tek omuzlu dekolteli bluzlar size şık bir görünüm kazandırabilir