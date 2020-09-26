Grip ve soğuk algınlığına kalkan olan şifalı çaylar

Grip ve soğuk algınlığı özellikle mevsim geçişlerinde kendini gösteriyor. Bu hastalıklardan korunmanın pandemi nedeniyle her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, grip ve soğuk algınlığına iyi gelen bitkisel çaylar hakkında bilgi verdi. İşte ısırgan otundan tarçına kadar şifalı çaylar...



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi Uzmanı Dr Öğr.Üyesi Serhat Koran, koronavirüse ve gribe karşı alınması gereken önlemlerin aynı olduğunu söyledi. Bu dönemde bağışıklık sistemini zinde tutmanın önemini vurgulayan Koran, gribe iyi gelen şifalı çayları şöyle sıraladı:

ISIRGAN OTU



Tüketmemiz gereken çaylardan biri ısırgan otu çayıdır. Yüksek oranda A ve C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kan şekeri düzenlenmesinde etkili olduğu için bu dönemde diyabet hastaları için bulunmaz bir nimettir.

TARÇIN ÇAYI



Antibakteriyel özelliği olan ve metabolizmayı hızlandıran tarçın çayı da kış ayları için çok değerli bir çaydır ayrıca ısırgan otu çayı gibi kan şekerini düzenler.

REZENE ÇAYI



Kış aylarının vazgeçilmez bir diğer çayı da rezene çayıdır. Rezene çayı da virüslere savaşta vücudumuza güçlü bir destek verirken buna ek olarak gaz ve karın şişliği gibi şikayetlerimiz de de rahatlama sağlar.

KUŞBURNU ÇAYI



Önemli çaylardan bir diğeri Kuşburnu çayı da sonbahar döneminin vazgeçilmez çaylarındandır. Yüksek oranda C vitamini içeren kuşburnu ayrıca A, B1, B2, E ve K vitaminleri ve demir içeriğiyle güçlü bir bağışıklık sistemi uyarıcısıdır.

Bu çaylar dışında ıhlamur, anason, adaçayı, zencefil, papatya, yeşil çay ve nane çayı gibi vücut direncini artıran diğer çayları da bu süreçte destek amaçlı olarak tüketebiliriz.

Dikkat etmemiz gereken tüm bu çayları mümkün olduğu kadar karıştırmadan tek tek tüketmeye çalışmamızdır. Çünkü bazı çaylar birbiriyle etkileşime girebiliyor ya da kullandığımız ilacın etkisini değiştirebiliyor. Ayrıca farklı vitamin ve minarallerden faydalanmak için içtiğimiz bitkisel çayı sık sık değiştirmemizde de fayda vardır.