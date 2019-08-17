Grip mi oldunuz? Goji üzümünü deneyin

Goji üzümünün nasıl kullanılacağıyla ilgili sorulara cevap olarak Uzak Doğu kültüründe “mutluluk meyvesi” denecek kadar önemsenen Goji üzümü, kurutulmuş olarak günlük ortalama bir avuç tüketilmelidir. Goji üzümü yapısında yaklaşık olarak yirmi bir adet mineral bulundurmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak tüketilen portakalda bulunan c vitaminine oranla epey yüksek oranlara sahip c vitamini içermektedir.

İŞTE GOJİ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR VE FAYDALARI

Kurt üzümü de denilen Goji üzümü, çalı şeklinde odunsu bir ağacı olan küçük boyutlarda yumuşakça bir meyvedir. Sağlık açısından sayılamayacak kadar yararları olan ve yüksek rakımlarda özellikle Tibet’te yüzyıllardır yetişen bir meyvedir. Uzak doğu kültürünü “mutluluk meyvesi” denilecek kadar etkilemiştir.

Meyvesinden sapına kadar her zerresinin değerlendirildiği kurt üzümü, Türk damak tadındaki yaban mersini ve tatlı kirazı andırıyor denilebilir. Goji üzümünün sade yenilmesinin yanı sıra farklı kullanılış alternatiflerinden bahsedecek olursak; yağlı olan sapları ve meyvesinin posasından güzellik kremleri vb. yapılabilmektedir. Bunun dışında taneleri kurutulup kuru üzüm şeklinde tüketilebilmektedir ve yeşil yaprakları toplanıp kurutularak uzak doğuda epey yaygın olarak tüketilen Goji çayı yapılıp keyifle içilebiliyor.

Goji üzümü yani diğer adıyla Kurt üzümü yapısında yaklaşık olarak yirmi bir adet mineral bulundurur. Mineral bakımından zengin olması değerli olmasını sağlayan bir etmendir. Bu minerallerden en önemli olanları fosfat, çinko, demir, selenyum, bakır ve kalsiyum olarak sıralayabiliriz. Ayrıca vitaminlerin yanı sıra ülkemizde yaygın olarak tüketilen portakalda bulunan c vitaminine oranla epey yüksek oranlara sahip c vitamini içermektedir.

GOJİ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR?

Goji üzümü farklı coğrafyalarda farklı kullanım şekilleriyle önümüze çıkar. Çin’de çaylar, çorbalar ve özellikle pirinç yemeklerinin yapımında karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında Çin’in bazı yörelerinde taze ve kurutulmuş olarak da kullanılır. Bu kullanımların dışında Goji suyu olarak meyve suyu şeklinde ihracatı da yapılmaktadır ve Amerika ve Avrupa ülkelerinde pek yaygın şekilde tüketilmektedir. Ama tabi ki yaygın olarak tüketilmesi, paketlenirken koruyucu ve renklendirici kullanıldığı gerçeğini değiştirmediği için paketlenmiş ürünler önerilmemektedir. Bu yüzden saf veya kurutulmuş olarak tüketilmesi en çok tavsiye ve tercih edilen kullanım şeklidir.

Çin’in dışındaki bölgelerde de Goji üzümünün çayını, salatasını, çorbasını ve müslisini yapabilmek olağandır. Önerilen dozların dışında tüketilmesi koşulunda her türlü kullanıma açıktır. Mesela günde 200 gramdan fazlasını tüketmek çok da tavsiye edilmeyen tüketim şeklidir. İshal olmaya eğiliminiz yüksekse fazla tüketim sonucunda ishal olma olasılığınızda yüksektir. Önerilen en uygun kullanım şekli şu şekildedir;

Kurutulmuş olarak günlük ortalama bir avuç tüketilmesi önerilmektedir.

Yetişkin insanlarda bu oran 30 grama tekabül etmektedir. ( Biraz daha eksik veya fazla kullanmış olmanız fazla bir önem teşkil etmez).

Fakat Goji üzümünün vücudunuza etkili olmasını istiyorsanız her gün düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir.

Sürekli kullanan kişiler için Goji üzümünün kullanım dozu yaklaşık olarak 50 gramdır.

GOJİ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

KANSERE ETKİSİ

Kansere sebep olan etmenler olan serbest radikallere karşı oldukça etkilidir ve kanser hücrelerinin verdiği hasarların inhibesini sağlayarak düzenli tüketimi dahilinde kansere yakalanma oranını azaltabilmektedir.

GRİBE ETKİSİ

Goji üzümü özellikle kış aylarındaki soğuklardan kaynaklanan gribe karşı sütle karıştırılıp sabah ve akşam tüketilerek direnç arttırabilme özelliğine sahiptir.

AKCİĞER SAĞLIĞINA ETKİSİ

Daha önce de bahsettiğimiz üzere bol miktarda c vitamini içerdiğinden mütevellit solunum yollarındaki enfeksiyonları önleyici ve düzenli tüketildiği taktirde akciğer iltihaplarını engelleyici özellikleri mevcuttur.

GÖZ SAĞLIĞINA ETKİSİ

Birçok konuda sağlığa faydası olan Goji üzümünün göz sağlığına da olumlu etkilerinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Beta karoten, zeaksantin ve a vitamini gibi göz sağlığı açısından önem arz eden vitamin ve minerallerin varlığı ile katarakt ve yaşlılıktan ötürü oluşabilecek sorunlarla karşılaşabilme riskini azaltabilmektedir.

En nihayetinde Goji üzümü bitkisi(meyvesi) uygun koşullarda, önerilen dozlarda ve porsiyonlarda tüketildiği taktirde insan sağlığına sayısız faydaları olan ve tanıtılması gereken bir meyvedir. Bu makalenin amacı da bu meyvenin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgi bilgi vermektir.