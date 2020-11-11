Gribe karşı zencefilli 3 çorba tarifi

Zencefil, mercimek, havuç, soğan ve sarımsak gibi vücut direncini artıran besinlerle yapılan çorbalar birçok hastalığa şifa oluyor. 360 TV'de yayınlanan Doktorum Yanımda Programında açıklamalarda bulunan Diyetisyen Sıla Bilgili Tokgöz, üç çeşit gripsavar çorba tarifi verdi. İşte zencefilli tavuk, bal kabağı ve zencefilli mercimek çorbası tarifi...



1. BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ



Bal kabağını püre hâline gelecek şekilde haşlayın. Çok az tarçın, zencefil ve süt ekleyin. Koyu ve yoğun bir kıvam yakalamanız gerekiyor. İsteyenler yumurtanın sarısı ile de bağlayabilir. Ardından tuz ve baharatlarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bal kabağı çorbasını maydanoz ve domatesle süsleyebilirsiniz.

2. ZENCEFİLLİ TAVUK SUYU ÇORBASI



Yağ, sarımsak ve zerdeçalı kavurun. Ardından tavuk suyunu ve tavukları dökün. Kaynayınca tuzunu atın. Afiyet olsun...

3. ZERDEÇALLI MERCİMEK ÇORBASI



Soğanı yağda kavurun. Ardından havuç, zerdeçal ve zencefili ekleyin. Bir kez daha karıştırdıktan sonra mercimeği de ilave ederek sıcak su ile haşlamaya bırakın. Bu arada tuzunu da atabilirsiniz. Havuçlar iyice yumuşayınca çorbayı blenderden geçirin. Afiyet olsun...