Gribe karşı iyi gelen şifalı bitkiler

Gribe ve diğer mevsimsel hastalıklara karşı iyi gelen şifalı bitkiler araştırılıyor. Koronavirüs salgın tehlikesi devam ederken evde bağışıklığı güçlendirmek için şifalı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. İşte virüslere karşı etkili, gribe iyi gelen şifalı bitkiler...



IHLAMUR: Ağrı giderici, iltihap geçirici olması ile bilinen ıhlamur, özellikle boğaz enfeksiyonları için faydalıdır.

KEKİK: İştah açar ve sindirimi kolaylaştırır. Vücudu mikroplara karşı kuvvetlendirir.

TARÇIN: Kilo vermeye yardımcı olmasıyla bilinen tarçın, üst solunum yolu hastalıklarını önler. Titremeleri ve damar tıkanıklığını önler. Kan şekerini dengelediği için şeker hastaları için çok faydalıdır.

ÇÖREK OTU: Çörek otu Peygamber Efendimiz'in de övdüğü gıdaların başında gelmektedir. Her derde deva olduğu için bu listenin başında yer alması tesadüf değildir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile insan vücudu üzerinde olumlu etkileri vardır. A, H, B1, B2 ve B6 vitaminlerini içerir. Çörek otu, özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır.

ADAÇAYI: Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

SARIMSAK: Virüsler üzerinde etkili olan bakteri enfeksiyonlar üzerinde etkili olan değerli bir gıda. Sarımsak, doğal bir antibiyotiktir.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposu olan yeşil çay, kış aylarında öneriliyor. Yeşil çay vücut direncini artırır, soğuk algınlığına iyi gelir.