Gençleşmek için kusursuz bir kahraman

Ekşi ve acı tadıyla bilinen greyfurtun insan sağlığı için faydaları çok azla. Melez bir meyve olan greyfurt özellikle kış aylarında tüketiliyor. Son yıllarda ülkemizde de meşhur olan greyfurt herkesin tükettiği bir meyve haline geldi.

GREYFURTUN BESİN DEĞERLERİ

Greyfurtun faydaları hakkında bahsetmeden önce, greyfurtun besin değerlerini bilmekte fayda vardır. Orta boy bir greyfurtun yarısında bulunan başlıca besin ögelerinden bazıları şunlardır;

100 gr (yarım orta boy)

Kalori

74 kkal

Karbonhidrat

13 gr

Protein

1,2 gr

Lif

2 gr

C vitamini

66 mg

Potasyum

270 mg

Sodyum

3 mg

Bağışıklık Sistemine Olan Faydaları

Beslenmenizde greyfurta yer vermek bağışıklık sistemi için faydalı olabilir. Greyfurtta hücrelerin zararlı bakterilerden ve virüslerden korunmasını sağlayan antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini içeriği yüksektir. C vitamininin soğuk algınlığının daha çabuk iyileşmesine yardımcı olmak için yararlı olduğu gösterilmiştir. C vitamini ayrıca beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır ve bağışıklık hücrelerinin bütünlüğünü korur.

Greyfurtta bulunan diğer birçok vitamin ve mineraller de, örneğin A vitamini gibi, enflamasyona ve birkaç enfeksiyöz hastalığa karşı korunmaya yardımcı olarak bağışıklığa yarar sağladığı bilinmektedir. Greyfurtun faydaları arasında bağışıklık sistemine sağladıkları bu noktalar çok önemlidir.

KİLO KAYBI VE İŞTAH KONTROLÜNE OLAN FAYDALARI

Orta büyüklükteki bir greyfurt yarısında yaklaşık olarak 2 gram lif miktarına sahiptir. Araştırmalar, diyette lif bakımından zengin meyvelere yer verilmesinin doygunluk hissi uyandırmak için faydalı olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni lifin midenin boşalma hızını yavaşlatması ve sindirim süresini arttırmasıdır. Böylelikle, yeterli miktarda lif tüketmek, gün içinde daha az kalori almaya yardımcı olabilir.

Greyfurt gibi lif bakımından zengin, düşük kalorili besinler, boş kalorili gıdalara kıyasla daha uzun süre tok hissetmeyi sağlayarak kilo verme çabalarına yardımcı olabilir. Lif içeriğine ek olarak, greyfurt düşük kalorili ve su içeriği yüksek bir meyve olmasıyla da, zayıflama diyeti yapan kişiler için tercih edilebilir bir meyvedir.

91 obez bireyde yapılan bir araştırmada, taze greyfurtun yarısını öğünlerden önce tüketenlerin, tüketmeyenlerden bir miktar daha fazla kilo verdikleri bulunmuştur. Greyfurtun faydaları arasından kilo vermeye yardımcı olması önemli bir yer tutar. Ancak, bu gibi çalışmalar greyfurtun tek başına kilo verdirebileceği anlamına gelmez, ancak bunu zaten sağlıklı olan bir diyete eklemenin faydalı olabileceği anlamına gelmektedir. Tek başına greyfurt daha fazla yağ yakmaya yardımcı olmaz. Greyfurt sağlıklı bir tercih olsa da, herhangi bir yiyeceğin çok fazla yenmesi vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitli besin ögelerini sağlayamaz.

KALP SAĞLIĞINA OLAN FAYDALARI

Greyfurt kalbi korumaya yardımcı olmak için bazı besin ögeleri ve antioksidanlar içerir. Kalp sağlığında birçok yönden sorumlu bir mineral olan potasyumdan oldukça yüksektir. Yarım greyfurt, günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık %5’ini sağlar. Yeterli potasyum alımı, yüksek kan basıncı riskinin azalması ile ilişkilidir.

Araştırmalar, genel olarak sağlıklı bir diyetin parçası olarak greyfurt gibi lif ve antioksidan bakımından zengin meyvelerin tüketiminin kalp hastalıkları ve felç gibi durumlara karşı korunmaya yardımcı olduğunu ileri sürmektedir.

2015 yılında Amerikan Journal of Clinical Nutrition‘da yayınlanan bir araştırmada 100.000’den fazla insan üzerinde çalışıldı ve en çok meyve ve sebze tüketenlerin kalp hastalığı gelişme riskinin %15 daha düşük olduğu gösterildi. Plazmalarında en yüksek C vitamini seviyesine sahip olanlar daha da düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olarak bulundu.

CİLT SAĞLIĞINA OLAN FAYDALARI

Greyfurtta bulunan C vitamini, cilt için önemli olan kollajen oluşumunda hayati bir rol oynar. Sağlıklı görünen bir cilt için düzenli hidrasyon ve A vitamini de çok önemlidir. Greyfurt her ikisini de sağlaması açısından cilt sağlığı için yararlıdır.

GREYFURTTA YER ALAN EN ÖNEMLİ ANTİOKSİDANLAR

Antioksidanlar hücreleri vücutta zararlı reaksiyonlara neden olabilecek serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korurlar. İşte greyfurtta yer alan en önemli antioksidanlar:

C Vitamini: Greyfurtta yüksek miktarda bulunan güçlü, suda çözünebilen bir antioksidandır. Hücreleri genellikle kalp hastalığına ve kansere yol açan hasarlardan koruyabilir.

Beta-karoten: Vücutta A vitaminine dönüşür ve kalp hastalığı, kanser ve maküler dejenerasyon gibi bazı kronik rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülen bir antioksidandır.

Likopen: Bazı kanser türlerinin, özellikle prostat kanserinin gelişmesini önleme potansiyeli ile bilinir. Ayrıca tümörlerin büyümesini yavaşlatmaya ve yaygın kanser tedavilerinin yan etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Flavanonlar: Anti-inflamatuar özelliklerinin, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiş bir antioksidandır.

BÖBREK TAŞINA OLAN ETKİSİ

Greyfurt tüketimi böbreklerde atık maddelerin birikmesinden kaynaklanan böbrek taşı geliştirme riskini azaltabilir. En yaygın böbrek taşı tipi kalsiyum oksalat taşlarıdır. Greyfurtta bulunan sitrik asit, böbreklerdeki kalsiyum ile bağlanarak taş oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca, sitrik asit idrarının hacmini ve pH değerini artırma yeteneğine sahiptir ve böbrek taşlarının oluşumu için daha az elverişli bir ortam yaratır.

KOLESTEROLE OLAN ETKİSİ

Greyfurt, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini ve trigliseritleri azaltabilecek bir lif olan pektin içerir. Yapılan bir çalışmada koroner bypas cerrahisi sonrası 57 hiperlipidemi hastası incelenmiş ve 30 gün boyunca her gün diyetlerinde beyaz veya kırmızı greyfurt tüketiminin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur. Kırmızı greyfurtun LDL kolesterol seviyelerini daha fazla düşürdüğü belirtilmiştir.

GREYFURT SEÇİMİ VE SAKLANMASI NASIL OLMALIDIR?

Greyfurt güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Satın alırken olgunluğa ulaşmış olan greyfurtlar seçilmelidir. Sarı bir kabuk, greyfurtun tamamen olgun olduğunu gösterir. Meyve bir haftaya kadar oda sıcaklığında tutulabilir.

GREYFURT TÜKETİMİ KİMLER İÇİN SAKINCALIDIR?

DİŞ MİNESİ EROZYONU OLANLAR

Hassas dişleriniz varsa greyfurt tüketimi diş minesinin aşınmasına neden olabilir. Narenciye meyvelerinde bulunan sitrik asit, özellikle fazla tüketirseniz diş minesi erozyonunun yaygın bir nedenidir.

REFLÜ HASTALIĞI OLANLAR

Gastroözofageal reflü hastalığı olanlarda, greyfurt yüksek asidik olduğu için tüketirken mide ekşimesi ve regürjitasyon gibi semptomlarda artış yaşanabilir.