Gözaltı şişliğine ve cilt lekelerine doğal maske tarifi Gül suyu maskesi tarifi

Gözaltı şişlikleri nasıl geçer? Cilt lekeleri için maske tarifi nedir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gözaltı şişlikleri ve ciltteki lekeler bazen çekilmez olabiliyor. Peki, cilde serum etkisinde olan gül suyu maskesini hiç denediniz mi? Ciltte mucizevi etkiye sahip gül suyu, ciltteki akneler, lekelerle savaşarak gözaltı morluklarını gideriyor. Tıp, mutfak, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan gül suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Şifasından faydalanmanın tek şartı ise kullanılan gül suyunun yüzde 100 saf olmasıdır. İşte sivilce, leke ve gözaltı şişliklerine iyi gelen gül suyu maskesi tarifi…

GÜL SUYU MASKE TARİFLERİ

Gül suyunu cildiniz için kullanacaksanız, bir pamuk yardımıyla tüm yüzünüze uygulama yapabilirsiniz. Gözaltı şişkinliklerinden kurtulmak için ise pamuklara gül suyu damlatarak gözaltınızda 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Gül suyunun yemeklerde kullanımında ise aşırıya kaçmamak lezzet açısından tavsiye edilir. Özellikle yaptığınız süt tatlılarında 1 litre süt ile yaptığınız bir tatlıysa, bu süte 2 çorba kaşığı gül suyu katmanız hem gül suyunun lezzetini almanızı sağlar hem de gül suyunun sağlıklı içeriğinden faydalanmış olursunuz.

Cilt maskesi yapımında gül suyu sıklıkla kullanılmaktadır. Gül suyu ile maske hazırlamak için: 5 çorba kaşığı gül suyu ile 1 tatlı kaşığı gliserini karıştırıp bir pamuk ile cildinize uygulama yapabilirsiniz.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Gül suyu, cildinizin pH seviyesine uyumludur. Cilt yüzeyindeki fazla sebum üretimini önleyerek yağlanmayı engeller, sivilce ve akne oluşumu ile savaşır. Gül suyu antiseptik bir içeriktir ve iltihapları önler. Bu sayede var olan sivilceleri yatıştırıcı etkisi vardır.

Antiseptik özelliği sayesinde şişkinliklere iyi gelir. Özellikle uykusuz veya yorgun uyandığınız zamanlarda gözaltı şişlikleri için gül suyunu kullanabilirsiniz.

Antioksidan içerikli gül suyu ciltteki hücreleri yeniler ve cildin yaşlanma belirtilerine karşı korur. Cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlar.

Gül suyu ile haftada iki gün saçlarınızı yıkarsanız kepeklenme sorunlarınızın çözüldüğünü göreceksiniz. Duştan sonra saç diplerinize de gelecek şekilde saçınızı gül suyu ile yıkamanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda saç köklerini besleyici ve cansız, mat görüntüyü önleyen bir yapısı varır.

Aromaterapide gül suyu hafızayı güçlendirmek için kullanılmaktadır. Uzmanlara göre bulunduğunuz odada gül suyu bulundurmak uzun süreli hafızayı güçlendirici bir etki sağlamaktadır.

Gül suyunun antiseptik özelliği sadece kozmetik için değil vücut sağlığı için de büyük önem arz ediyor. Boğaz ve bademcik iltihaplanması gibi sorunlarda etkili olan gül suyu, bir takım hastalıkların da tedavisinde kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda saf gül suyu ile gargara yapılması tavsiye edilmektedir.

Stres önleyici, yatıştırıcı etkisi vardır. Ruhsal gerginlik veya bunalımlarda gül suyu koklanmasının stres seviyesini azalttığı belirtilmiştir.

Migren gibi baş ağrılarında ağrı kesici özelliği vardır. Şiddetli baş ağrılarında alın ve şakak bölgesine gül suyu sürerek masaj yapılabilir.

Gül suyu, güllaç, su muhallebisi, zerde gibi tatlılarda kullanılır. İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri ile yaptığınız tatlıların vitamin deposu olmasını sağlar.