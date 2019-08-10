Göz makyajı nasıl pratik yapılır?

"Göz makyajı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Göz makyajı, en özen gösterilmesi gereken makyajlardan birisidir. Birçok göz makyajı çeşidi bulunmaktadır. Oldukça zor olan göz makyajı, birkaç aşamadan oluşturmaktadır. Göz makyajında genelde gözler öne çıkarılmak istenmektedir.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
Göz makyajı nasıl pratik yapılır"

Bir kadının gözleri ve bakışları, en güçlü silahlarından birisidir. Kişide ilk dikkat çeken noktalardan olan gözler için birçok makyaj çeşidi bulunmaktadır. Gözaltı torbalarını kapatmak için birçok yöntem bulunmaktadır. İyi bir göz makyajı için kaliteli ürünler kullanılmalıdır. Piyasada birçok kaliteli ve ucuz ürün bulunmaktadır. İşte, göz makyajı hakkında her şey…

GÖZ MAKYAJI UYGULAMASI

Kapatıcıyla başlayın. Gözleriniz, en çok yorulan organlarınızdan biridir. Bu sebepten dolayı onlara iyi bakmalısınız. Makyaja başlarken öncelikle göz altı torbalarınız varsa kapatıcı kullanmalısınız. Kapatıcıyı gözünüzün altına sürerken mutlaka sünger kullanmalı ve kapatıcının göz altı torbalarınız tarafından emildiğine emin olmalısınız. Aynı zamanda makyajınızın belirgin olması için kapatıcı rengi ten renginizin bir ton açığı olmalıdır.

Doğru renk seçin. Kıyafetinize göre göz farı seçmeniz doğru bir karar değildir. Önemli olan ten ve saç renginize uyumlu bir göz farı seçmenizdir. Sadece kıyafetinizde mor renk bulunuyorsa mor renk far sürmemelisiniz.

Gölgeleme işlemini unutmayın. Gözler için gölgelendirme işlemi fazlasıyla önemlidir. Makyajın derinliğini veren gölgelendirme işlemi yapılırken açıklı-koyulu benzer t onlar kullanılmaktadır. Grinin tonları, gölgelendirme için en fazla tercih edilen tonlardan birisidir. Gölgelendirme işlemi yapılırken koyu tonlu farı göz kapağının dışına, açık tonlu farı ise göz kapağının içine sürmelisiniz. Doğal ve doğru bir görünüm yaratması için de iyice dağıtarak birbirinin içine yedirmelisiniz.

Eyelineri doğru kullanın. Göz makyajı yaparken eyeliner sürmeyi kesinlikle unutmayın. Kapatıcı ile zemin hazırladığınız, göz farları ile gölgelendirdiğiniz göz makyajınıza eyeliner ile son noktayı koymaya başlamalısınız. Eyelinerın uç kısımlarını biraz daha uzatmalı ve kuyruk görünümü oluşturmalısınız. Ancak bunu yaparken aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

Bırakın, göz kalemi taşsın! Eyelinerı da sürdünüz. Bunu tamamlamak için gözlerinin iç kısmına göz kalemi sürmelisiniz. Fakat göz kalemi sürerken sadece iç kısma değil, kirpiklerinizin arasına sürmeye de dikkat edin.

Rimel ile bitirin. Göz makyajınızı son olarak rimel sürerek bitirebilirsiniz. Rimeli seçerken kirpik yapınıza dikkat etmelisiniz. Kirpiklerinizin uzunluğa mı yoksa yoğunluğa mı ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra, buna göre hareket etmelisiniz.

Dip bir not olarak: Rimeli sürerken önce içten sonra dıştan sürün.

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