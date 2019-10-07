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Göz altı morluklarını kapatmanın 4 yolu

Göz altı morluklarını kapatmanın 4 yolu

Göz altı morluklarını kapatmanın yolları aranıyor. Özellikle makyaj yapan kadınlar için göz altı morluklarını kapatmak hayli önem taşıyor. Göz altı morluklarını önlemek için çeşitli yollar bulunuyor. Haberimizin devamında göz altı morluklarını kapatmanın püf noktalarını bulabilirsiniz.

1. GÖZ ALTLARINI NEMLENDİR

Her makyaj öncesi cildi nemlendirmek kadar göz altlarını nemlendirmek de önemli. Göz altı morluklarını kapatmak için göz altlarınızın nemli olması büyük önem taşıyor. Göz çevresi için özel olan kremlerden çok az bir miktar kullanarak nemlendirebilirsiniz. 

2. DÜZELTİCİ (CORRECTOR) SEÇİMİ

Göz altı morluklarını kapatmak için sadece kapatıcı yeterli olmaz. Kapatıcı öncesinde corrector denilen daha yoğun ve turuncu-sarı tonlarda olan düzelticilerle uygulama yapmak gerekir. Renk skalasında morun tam karşıtı turuncu tonları olduğu için moru kamufle etmek bu tonlarla sağlanır. Cilt rengine ve morluk derecesine göre bir düzeltici seçmek gerekir. Beyaz tenliler (morluğu açık renk olanlar) daha sarı, buğday tenliler (morluğu daha maviye dönük olanlar) daha somon/pembe, esmer tenliler (morluğu daha kahverengiye dönük olanlar) daha turuncu düzelticiler seçerek göz altı morluklarını kapatmak için gereken ikinci adamı tamamlayabilir.

3. DOĞRU KAPATICI (CONCEALER) RENGİNİ BUL

İdeal kapatıcı kullandığınız fondötenin 1-2 ton açığıdır. Bundan daha açık olan kapatıcılar göz altı morluklarını kapatmak yerine daha çok ortaya çıkartır, daha gri bir görünüm yaratır. Göz altı kapatıcıları kapatıcılık olarak üçe ayrılır; az kapatıcı, orta kapatıcı, yoğun kapatıcı. Göz altı morluklarını kapatmak için size en uygun olanı seçmelisiniz. Kapatıcı ve düzeltici uygularken kullandığınız fırça ya da sünger de büyük önem taşır. Süngerle yapılan uygulamalar daha doğal durur, küçük süngerler ya da büyük süngerlerin sivri bölümleri göz altı morluklarını kapatmak içindir. Göz altı fırçaları ile daha yoğun uygulama yapılır özellikle ufak göz altı fırçaları en kusursuz görünümü yakalamak için kullanılır. Doğru fırça ya da sünger seçimi ile göz altı morluklarını kapatmak daha kolay ve etkili olur. 

4. SABİTLE

Göz altı morluklarını kapatmak için kullandığınız ürünler ne kadar kalıcı olursa olsun mutlaka sabitlemek gerekir. Gün içinde çizgilere dolmaması, silinmemesi, yok olmaması için önlem almak önemlidir. Göz altı morluklarını kapatmak içinse renkli bir pudra yerine transparan pudra tercih etmek daha doğrudur. Renkli pudralar göz altınızı koyultabilir ya da rengini açabilir. Transparan pudra renksiz olduğu için böyle bir risk taşımaz.

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