Göz altı morlukları nasıl geçer? İşte göz altı morluklarına çözümler

Göz altı morlukları yüzümüzde hiç sevmediğimiz bir görüntüdür. Bazen makyajla kapatılsa da sorun uzun vadede çözülmez. Göz altı morluğu tedavisine kişinin göz çevresinin morluğuna ve yapısına göre karar verilir. Peki, kişiyi yorgun ve yaşlı gösteren göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarına iyi gelen tedavileri bir araya getirdik.



GÖZ ALTI MORLUĞU TEDAVİLERİ

Kimyasal peeling yöntemi ile göz altı morluk tedavisi

Mezoterapi ile göz altı morluk tedavisi

PRP yöntemi ile göz altı morluk tedavisi

Göz altı ışık dolgusu ile göz altı morluk tedavisi

Altıniğne radyofrekans lazer ile göz altı morluk tedavisi

Fraksiyonel lazer ile göz altı morluk tedavisi

Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağını hekim, göz çevresinin torbalanma, çökkünlük, aşırı kırışma, göz kapaklarındaki düşme, kuruluk gibi diğer durumlarla birlikte değerlendirilerek hastaya göre karar verir. Uzmanlar, içerisinde K vitamini bulunan kremler ve güneşli havada her sabah güneş koruyucu kullanmanın faydalı olacağını belirtiyor.

EVDE GÖZ ALTI MORLUKLARINA ÇÖZÜMLER

Her gün 8 veya 10 bardak su içmek.

Düzenli uyku

Ellerle göze dokunmamak.

Makyajı mutlaka yatmadan önce temizlemek.

Güneşte fazla durmamak ve korunmak.

A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan yiyecekleri tüketmek.

Sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak.