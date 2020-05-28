Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarını yok etme yöntemleri

“Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morlukları için krem nedir?” gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cildi güçlendiren, nemlendiren göz altı krem ve özel mezoterapi ürün uygulamaları gibi birçok yöntem bulunuyor. Fakat evde basit yöntemlerle göz altı morlukları giderilebilir. İşte aynaya baktığında birçok insanın kâbusu hâline gelen göz altı morluklarını yok etme yöntemleri…

Düzenli uyku

Dengeli beslenmek

Güneşten korunmak

Uzun süre televizyon ve bilgisayar başında olmamak

Gözleri dinlendirmek

Soğuk su ve çay kompresi yapmak

Salata dilimlerini göz altına uygulamak

Yüksek yastık kullanmak

Bol su içmek

Sigara ve alkolden uzak durmak

Düzenli gözaltı kremi kullanmak