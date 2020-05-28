Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarını yok etme yöntemleri
Göz altı morlukları için krem veya evde basit yöntemler merak ediliyor. Göz altı morlukları için lazerle tedaviden maskelere kadar birçok tedavi yöntemi bulunuyor. Bunların yanında herhangi bir yere gitmek istemeyenler için evde yapılabilecek göz altı morluklarını azaltacak yöntemler de bulunuyor. İşte göz altı morlukları için yapılması gerekenler…
“Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morlukları için krem nedir?” gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cildi güçlendiren, nemlendiren göz altı krem ve özel mezoterapi ürün uygulamaları gibi birçok yöntem bulunuyor. Fakat evde basit yöntemlerle göz altı morlukları giderilebilir. İşte aynaya baktığında birçok insanın kâbusu hâline gelen göz altı morluklarını yok etme yöntemleri…
Düzenli uyku
Dengeli beslenmek
Güneşten korunmak
Uzun süre televizyon ve bilgisayar başında olmamak
Gözleri dinlendirmek
Soğuk su ve çay kompresi yapmak
Salata dilimlerini göz altına uygulamak
Yüksek yastık kullanmak
Bol su içmek
Sigara ve alkolden uzak durmak
Düzenli gözaltı kremi kullanmak