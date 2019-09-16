Göz altı dolgusunda buna mutlaka dikkat edin!

Göz altı dolgusu göz altı morluklarını gidermek için kullanılan bir uygulamadır. Göz altı morlukları cilde nem ve gerginlik veren maddelerin kaybıyla ortaya çıkar. Bu göz altı morlukları kişide estetik kaygı oluşturur. Aynı zamanda kişinin yorgun, hasta ve yaşlı görünmesine de sebebiyet verir. Göz altındaki çökmeleri, morlukları, kahverengi halkaları yok etmek gibi birçok işlevi bulunan göz altı dolgusu yorgun, hüzünlü ve yaşlı yüz ifadesinden kurtulmanızı sağlar. Ayrıca göz altı dolgusu işlemi kırışıklıklarınızı da giderir. Hamile olanlar ve bebek emzirenlerin bu tedaviyi yaptırması önerilmez.

GÖZ ALTI DOLGUSU NASIL UYGULANIR?

Göz altı dolgusu, göz altına ışık dolgusu uygulanarak yapılır. Göz altı dolgusu uygulaması acısız ve kısa sürede yapılır. Bu tedaviyi dermatolog veya plastik cerrahlar yapabilir. Göz altı antiseptik solüsyon ile temizlenir. Lokal anestezi yapıldıktan sonra kapalı uçlu kanallara dolgu malzemesi kullanılarak göz altı bölgesinde hacim artışı sağlanır. Uygulama yaklaşık yarım saat kadar kısa bir sürede tamamlanır. Bu tedavi 15 ay kadar etkisini gösterir. Sürekli yapıldığında da kalıcılığı artar. Uygulamanın en az 3 gün öncesinde alkol tüketimi kesilmelidir. Göz çevresinde aktif uçuk enfeksiyonu bulunan dönemlerde yapılamaz. Bu tedavi yapılmadan önce kullandığınız ilaçlar ile ilgili doktorunuza mutlaka bilgi vermelisiniz. Operasyonun hiçbir riski de bulunmamaktadır.

GÖZ ALTI DOLGUSUNDAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Göz altı dolgusu tedavisinden sonraki ilk gün sıcak su banyosu yapılmaması gerekir. Tedaviden hemen sonra buz uygulaması yapılır. İlk hafta aşırı hareketli sporların yapılmaması gerekir. Aşırı gülmemeli ve yüz kaslarını yoran hareketlerden kaçınmalısınız. İlk üç gün boyunca yeşil çay, balık yağı, sarımsak gibi yüksek oranda kafein içeren gıdalar tüketilmemelidir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Dolgu yapılan göz altında şiddetli ağrı, ciltte soğukluk, beyaz veya mor renk değişikliği görülürse hemen doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.