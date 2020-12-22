Google'dan kadınlar için makyaj uygulaması

Kadınların olmazsa olmazı makyaj için Google, yeni bir uygulama hizmete sunuyor. Peki, Google makyaj uygulaması nasıl kullanılacak?

Makyaj malzemesi almadan önce kadınlar telefonunun kamerasını kullanarak kendi yüzünde fondöten, allık, ruj ya da farları deneyimleyebilecek. Bu sayede alacakları makyaj malzemesinin ten rengine yakışıp yakışmayacağını önceden bilecek.

