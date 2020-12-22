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22 Aralık 2020 Salı 15:22 | Son Güncelleme:

Google'dan kadınlar için makyaj uygulaması

Google'dan kadınlar için makyaj uygulaması

Arama motoru Google, kadınlar için makyaj uygulamasını başlatıyor. Peki, bu uygulama nasıl kullanılacak? İşte Google makyaj uygulamasıyla ilgili merak edilenler...

Kadınların olmazsa olmazı makyaj için Google, yeni bir uygulama hizmete sunuyor. Peki, Google makyaj uygulaması nasıl kullanılacak? 

Makyaj malzemesi almadan önce kadınlar telefonunun kamerasını kullanarak kendi yüzünde fondöten, allık, ruj ya da farları deneyimleyebilecek. Bu sayede alacakları makyaj malzemesinin ten rengine yakışıp yakışmayacağını önceden bilecek.

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