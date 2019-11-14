Gonca Vuslateri gösterisinde heyecandan fenalaştı! İşte ilk açıklama

Film ve dizi setlerinin ardından bir süredir tiyatro sahnesinde de boy gösteren ve meslektaşı Fırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ adlı oyunda oynayan Gonca Vuslateri dün akşamki gösteride fenalaştı. Tansiyonu düştüğü için sergilediği oyunu erken bitirmek zorunda kalan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yazdığı notla hem kendilerini izlemeye gelen seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

İŞTE GONCA VUSLATERİ'NİN PAYLAŞIMI