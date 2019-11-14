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  3. Gonca Vuslateri gösterisinde heyecandan fenalaştı! İşte ilk açıklama

Gonca Vuslateri gösterisinde heyecandan fenalaştı! İşte ilk açıklama

Gonca Vuslateri gösterisinde heyecandan fenalaştı! İşte ilk açıklama

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bir süredir tiyatro oyunlarında boy gösteriyor. Fırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ adlı oyunda oynayan Vuslateri'nin bir anda tansiyonu düştüğü için oyuna ara verildi. Gonca Vuslateri'nin fenalaşması salondakileri korkuttu. Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunu takipçileriyle paylaştı.

Film ve dizi setlerinin ardından bir süredir tiyatro sahnesinde de boy gösteren ve meslektaşı Fırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ adlı oyunda oynayan Gonca Vuslateri dün akşamki gösteride fenalaştı. Tansiyonu düştüğü için sergilediği oyunu erken bitirmek zorunda kalan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yazdığı notla hem kendilerini izlemeye gelen seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

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