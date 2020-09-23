Gökyüzü gerginlikler için uyarıyor! 24 Eylül 2020 burç yorumları

Aşk, iş ve aile konularında 24 Eylül 2020 burç yorumları araştırılıyor. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Öğleden sonra Merkür ve Mars arasında karşıt açının etkinleşmesi burçlarda birtakım sinirsel durumlara sebep olabilir. Gökyüzü gerginlikler konusunda uyarıyor. Yeni ayda oluşan olaylar kendini belli ederken bakış açısını değiştirmekte fayda var. 24 Eylül Perşembe günü Terazi burcunu özellikle işle ilgili konularda öfkeli bir gün, Yay burcunu parasal anlaşmazlıklar bekliyor. Günlük burç yorumları haberimizde.



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay perşembe günü gece saatlerinde Zodyak'ın ciddi ve çalışmayı seven Oğlak burcuna geçiş yapacak. Öğleden sonra Merkür ve Mars arasında karşıt açı etkinleşecek. Haliyle sinirlerini kontrol etmekte zorlanabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Perşembe günü boyunca uzak yerlerdeki akrabalarınla ilgili konular önem kazanabilir. Akşam saatlerinde alacağın haberler seni sakinleştirecek ve olaylara bakış açını değiştirecektir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Perşembe gece saatlerinde Ay karşıt burcun olan Yay burcundan ayrılıp ve Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ödemelerin ile ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Akşam saatlerinde yönetici gezegenin Merkür'ün Mars ile olan karşıt açısı sinirsel gerginliklere işaret ediyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Perşembe gecesi saat 02.16’da Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiş yaptı. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.

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24 Eylül Perşembe burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları