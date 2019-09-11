Tatlı isteğini azaltıyor, zayıflamaya yardımcı oluyor!

Goji berry’nin yetiştiği yerler Nepal, Tibet, Himalaya’dır. Tibet’te “mutluluk meyvesi” olarak da bilinmektedir. Geçmişi iki bin yıl önceye dayanan kırmızı bir meyvedir. Tazesi parlak kırmızı renkte ve kurutulduğunda üzüm gibi olan bu meyvenin tadı üzüm-vişne arası biraz tatlı biraz ekşidir. Glisemik indeksi 29 olan goji berry en düşük glisemik indeksli gıdadır. Glisemik indeksi yüksek olan besinler çabuk acıkmayı da beraberinde getirdiğinden dolayı glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek formuna dikkat eden herkesin dikkat etmek isteyeceği bir konudur.

GOJİ BERRY’NİN FAYDALARI NELERDİR?

Kansere yakalanma riskini azaltıyor; serbest radikallerin verdiği hasarı en aza indirmekte ve düzenli tüketildiğinde çoğu kanser türüne yakalanma riskini azaltıyor.

Yaşlanmayı geciktiriyor; serbest radikallerin verdiği zararlardan biri de cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olmaktır.

Kalp damar sağlığını korur; goji berrynin düzenli olarak tüketimi yüksek derecede diyet lifleri içermesinden dolayı kalp krizi riskini oldukça azaltabilir. Bunun yanında kolesterol seviyesinin dengede kalmasına ve kanın temizlenmesine yardımcı olur. Böylece kan dolaşımını maksimum seviyeye çıkararak damar tıkanıklıklarına ve damarların etrafında plaklar oluşmasına engel olabilir. Kan dolaşımını arttırarak vücutta sağlıklı bir oksijen dolaşımının gerçekleşmesini, kan hücrelerinin sağlıklı oksijen alımını sağlar.

Akciğer sağlığı; düzenli kullanımında akciğer iltihaplarına faydalıdır. Bunun yanı sıra bol miktarda C vitamini içerdiği için solunum yolları enfeksiyonunu engelleyici özelliği vardır.

Dünya’daki antioksidan içeriği en yüksek besinlerinden biri goji berrydir.

Ömür uzunluğunu artırmak için ve kuvvet verici olarak kullanılır.

19 farklı amino asit içerir (Arı poleninden altı kere daha yüksek). Methionine, Leucine, Isoleucine, Lysine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Valine ...

21 iz minerallerini içerir. Çinko, kalsiyum, germanyum, selenyum, fosfor ...

İçeriğindeki Germanyum kansere karşı koruyucu bir iz mineralidir. Nadiren, yiyeceklerde bulunur.

% 13 protein içerir, kepekli buğdaydan daha yüksektir.

DNA’yı korur.

Portakaldan çok daha fazla C vitamini içerir.

Kalp ve kan basıncına faydalı besin içeriği vardır.

Havuçtan daha iyi bir betakaroten kaynağıdır.

GOJİ BERRY’NİN ZAYIFLAMAYA FAYDALARI

Goji berryyi zayıflama amacıyla da kullanan sayısı çok fazla. Bu meyvenin bu kadar tercih edilmesinin nedenleri arasında yüksek miktarda lif içermesi de var. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi olumlu etkiliyor ve kilo artışını destekleyen nişastalı ve şekerli gıdalara olan istediği azaltıyor.

100 GRAM KURUTULMUŞ GOJİ BERRY’NİN İÇERİĞİ: