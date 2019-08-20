Göbek çevresinden kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte çözümü

Göbek çevresinde oluşan yağlar canınızı sıkmasın. Göbek çevresinden kurtulmak isteyenler için; egzersizler daha sistemli, zorlu, uzun ve beslenme programları ile daha çok ön planda olabilmektedir. Yağlı yiyeceklerden, şekerli içeceklerden, hazır gıdanın her türünden uzak durarak göbek çevrenizi eritmek için önemli bir adım atabilirsiniz.

İŞTE “GÖBEK ÇEVRESİNİ NASIL ERİTEBİLİRİM?” SORUSUNUN CEVABI

Göbek bölgesindeki yağlar hepimizin (en azından çoğunluğun) sorunudur. Belirli bir yaşa geldikten sonra göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak iyice zorlaşıyor. İnsan bu noktada bir karar vermek durumunda kalabilir. Hayatımın sonuna kadar vücudumda göbeğimin çevresinde bulunan yağlarla mı yaşayacağım ya da bunun için ne gerekiyorsa yapıp bu bölgedeki yağlardan sonunda kurtulacak mıyım?

Vücut tipinize göre bir kaç kilo yağınız olması gayet bence normal. İdeal kiloda olmak için illa ipince olmaya gerek bulunmaz eğer manken olmaya çalışmıyorsanız. Eğer gerçekten göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmaya tamamen karar verdiyseniz ben her ne kadar profesyonel olmasam da işe yarabileceğine inandığım ayrıntıları bir araya getirdim. Öncelik olarak göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenlerin iki farklı ana kategoriye ayrılması gerektiğine savunuyorum ve inanıyorum.

Birinci kategori göbek çevremizdeki fazla yağlanmadan kurtulup normal seviyelerde bir göbek ölçüsüne kavuşup sahip olmak isteyenler ve öteki kategori ise karın bölgesindeki yağlardan kurtulup ve karın kası yapmak isteyenler. İkinci kategorinin egzersizleri daha sistemli zorlu ve uzun, beslenme programları ile daha çok ön planda olabilir.

GÖBEK BÖLGESİNDE YAĞLANMA

Vücudumuzun göbek bölgesi vücudumuzun yağlanmaya en müsait yerleri içinde yer alıyor. Yaşlar ilerledikçe bu bölge daha kolay yağlanıyor. Kadınlarda menopoz dönemi sonrası kol ve bacaklardaki yağlanma göbek alanında toplanmaya başlıyor. Yine bayanların hamilelik dönemi sonrası bu bölgedeki yağlar için beslenmelerine daha çok aşırı özen göstermeleri ve düzenli şekilde egzersiz yapmaları koşul.

GÖBEK ÇEVRESİNDE YAĞLANMANIN ZARARLARI OLUMSUZ YANLARI

Göbek çevrenizde yağlanma varsa kıyafetlerinizin içine rahat girememekten daha mühim sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu alanda yapılan araştırmalar göbek bölgesindeki yağlanmanın;

Vücudumuzda yürek ve damar hastalıkları yaşama riskini artırdığını

Diyabet olma olasılığını yükselttiğini

Belirli kanser türlerini tetiklediğini görülmüştür.

GÖBEK BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMADAN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ

BESLENME İLE

Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için yapmanız gereken ilk şey kendinize sıkı bir beslenme düzeni ve programı hazırlamanızdır. Yağlı yiyeceklerden, şekerli içeceklerden, hazır gıdanın her türünden uzak durarak işe başlayabilirsiniz. Göbek bölgesindeki yağlar için özellikle yemeniz yahut yememeniz bir şey söylemek olası değil fakat siz genel şekilde kilo vermeye başladıkça göbek bölgenizdeki yağlarda yavaş yavaş erimeye başlayacaktır. Hatta bu bölgedeki yağlar daha hızlı yakılacaktır.

Gündelik beslenme listenize sebze, bol taze meyve ekleyin. Tam tahıllı ürünler tüketmeniz ve haftada bir iki kez yağsız et ve balıkla protein ihtiyacınızı gidermeniz size yağlardan daha çabuk kurtulmanız için avantaj sağlayacaktır.

İŞLENMİŞ GIDALAR

Beyaz ekmek ve patates kızartması ile her çeşitli fast food ürün, şekerlemeler ve çikolata bu gibi işlenmiş gıdalar kilo alma üstünde yoğun şekilde etkili. Bu tip gıdalar bedenin insülin düzeyinde değişikliklere yol açarak kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Bu halde vücut alınan yağı depolamaya daha hazır bir duruma geliyor. Lif nedeni ile zengin gıdalar ise tam tersi bir etkiye neden şekilde yağın depolanma oranını azaltıyor. Bununla beraber tahıllı gıdaların daha uzun süren tokluk hissine yol açtığı bilinmekte.

EGZERSİZLER

Düzenli egzersiz yalnızca göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için değil neredeyse kemik ve kaslarımız başta olmak üzere bünyenin düzgün çalışabilmesi açısından da mühim. Kilo vermenin kolay kuralı “yediğinden fazlasını yakacaksın”ı unutmadan, düzenli şekilde egzersiz yapmak koşul. Düzenli egzersiz derken spor salonuna gidip saatlerce spor yapıp 4 gün her yeri tutulmuş olarak gezmekten kesinlikle bahsetmiyorum. Kendinize göre haftada 4-5 gün, sizi fazla zorlamayacak fakat terletecek kadar efor sarf etmenizi sağlayacak programlar oluşturabilirsiniz. Emin olun bu spor zaman geçtikçe sizde alışkanlık biçimine gelecek ve sonunda spor yapmadığınız her gün bir eksiklik hissedeceksiniz.

Yukarıda saydıklarıma dikkat eder ve düzenli bir beslenme sistemi programı ile egzersizi bıkmadan yaparsanız bir zaman zarfı sonra Göbek sahasında gözle görülmektedir bir zayıflama yaşayabilir ve kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz.