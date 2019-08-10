Glutensiz besinler içerisinde neler olduğunu biliyor muydunuz?

Glutensiz beslenme, merak edilen konular arasında yer alıyor. Glutensiz beslenmenin faydaları nelerdir? Glutensiz beslenme son zamanlar oldukça gündemde yer alan bir konulardan birisi oldu. Glutensiz besinler çölyak hastalığının tedavisi için doktorlar tarafından önerilmektedir. Buğday, çavdar ve arpa içeren tüm yiyecekler Glutensiz beslenme uygulayan kişilerin uzak durması gereken besinler arasında yer almaktadır.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
Glutensiz besinler içerisinde neler olduğunu biliyor muydunuz"

Gluten, bazı tahıllardan bulunan bir çeşit proteindir. Gluten bazı kişilerin sindirim sistemini etkileyerek çölayak hastalığına neden olabilir. Bu hastalıktan çekinen kişiler ya da bu hastalığa yakalanan kişiler, makarna, noodle, bulgur, kek, pasta, çörek, pizza gibi yiyeceklerden uzak durmalıdır. Mısır unu ve pirinç unu bulunan besinler ise sorun teşkil etmemektedir. Sabah hafif bir kahvaltı için glütensiz bir mısır gevreği tercih edilebilir. Glutensiz beslenme oldukça faydalıdır da. İşte glütensiz beslenme hakkında merak edilenler…

GLUTENSİZ BESLENME NEDİR?

Başta buğday olmak üzere çavdar ve arpa içeren tüm besinler, ekmek, bulgur, pasta, kurabiye, poğaça makarna ve kahvaltılık gevrekler gibi buğday unu içeren besinler, yulaf ezmesi ve kepeği yasaktır.

 Alkollü içeceklerden bira da yine gluten içeriğinden dolayı tüketilmemesi gereken içecekler arasında bulunuyor. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, her türlü kuru-taze meyveler, sebzeler, yumurta, tüm et türleri, süt ve süt ürünler tüketilebilir besinlerden. Kinoa, kinoa unu, amaranth ve pirinç ise glutensiz beslenenler için güzel bir alternatif olabilir.

 Karabuğday, adında buğday geçse de gluten içermeyen bir besin olup tercih edilebilir yiyecekler arasındadır. B grubu vitaminleri glutensiz beslenenlerde en çok karşılaşılan vitamin eksikliği olup unutkanlık, beyin- bilişsel fonksiyonlarında zayıflama, sinirlerden zayıflama dolayısıyla el ve ayaklarda uyuşma, depresyon, saç dökülmesi ve baş dönmesi gibi problemlere yol açmaktadır.

GLUTENSİZ BESİNLER NELERDİR?

  • Meyveler
  • Sebzeler
  • Kırmızı ve beyaz et
  • Balık ve deniz ürünleri
  • Süt ürünleri
  • Kuruyemi

NİŞASTA İÇEREN GLUTENSİZ YİYECEKLER:

  • Pirinç
  • Soya
  • Patates
  • Fasulyeler
  • KinoA
  • Ararot,
  • Amaranth
  • Tef
  • Keten tohumu
  • Chia
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