Fenomen oldu: Glisemik indeks diyeti

Glisemik indeks diyeti, son yıllarda sıklıkla tercih edilen diyetler arasında yer alıyor. Bu diyetin amacı, kilo yönetimine yardımcı kan şekerini düşürmek ve kalbin sağlığını korumaktır. Troid bozuklukları olan kişiler için birebirdir. Glisemik indeks kandaki kolesterol ve trigliserid düzeylerini korurken kilo vermeye yardımcı olur.

GLİSEMİK İNDEKS İLE KİLO VERME

DİYETİN DETAYLARI

Düşük glisemik indeks olarak da adlandırılan glisemik indeks diyetinin savunucularına göre yüksek kan şekeri düzeyi diyabet, obezite ve kalp hastalıkları gibi birçok sağlık problemi ile ilişkilidir. Glisemik indeks değerlerine göre düzenlenen bir diyetin ağırlık kaybı sağlayacağı ve kronik hastalık riskine karşı koruyacağı düşünülmektedir. Fakat bu diyetin ağırlık kaybı sağladığına dair bilimsel kanıtlar yetersiz ve çelişkilidir.

KAN ŞEKERİ

Şeker (glikoz) vücut kaslarının ve diğer dokuların çalışması için gereken enerji kaynağıdır. Glikoz. Besinlerdeki karbonhidratlar ve karaciğerde glikojen olarak depolanan olmak üzere iki farkı kaynaktan sağlanır. İnsülin adlı hormon kan şekeri yüksek olduğunda kandaki şeker oranını düşürür. Glukagon ise kan şekeri düşük olduğu zaman depolanan glikojenin glikoza dönüşmesini sağlayarak kandaki şeker oranını yükseltir. Ve böylece kan şekeri kontrolü sağlanır.

SAĞLIK İÇİN YARARLARI

Glisemik indeks diyeti besinleri sağlıklı olup olmamasına göre ayırmaz, örneğin glisemik indeksi düşük bir besin özellikle hazır ve işlenmiş gıdalar fazla doymuş yağ ve kalori içerdiğinden dolayı bu hastalıklar için zararlı bile olabilir. Örneğin patates kızartması ve dondurma, haşlanmış patatese göre daha düşük glisemik indekse sahiptir fakat haşlanmış patates ikisinden de daha sağlıklıdır. Bu yüzden doğru seçimler yapılmazsa diyetin zararı bile olabilir.

GLİSEMİK İNDEKS DİYETİ ÖZELLİKLERİ

Yulaf, kepek, arpa içeren kahvaltılık tahıllar tüketin.

Tam tahıllı ekmekleri tercih edin.

Daha az patates tüketin.

Yeterli sebze ve meyve tüketin.

Pirinç, makarna gibi besinlerin porsiyonlarını küçültün.

Çalışmalar glisemik indeks diyetinin herhangi bir sağlık riski yaratmadığını belirtmektedir. Fakat çok fazla glisemik indeksi düşük ama kalori ve yağ içeriği yüksek besinler tüketilirse ağırlık kaybı ile önlenmeye çalışılan tüm sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabilir.