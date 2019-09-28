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  3. Gizia Gate konsepti modaya değer katıyor!

Gizia Gate konsepti modaya değer katıyor!

Gizia Gate konsepti modaya değer katıyor!

Türk moda tasarımcılarının her geçen gün hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, çok daha hak ettikleri değeri görmeye başladıklarını düşünüyorum. Gerek Avrupa pazarı gerekse Ortadoğu ülkelerindeki moda severler İstanbul’a alışverişe veya işbirliği yapmak üzere ülkemize ilgi göstermekteler.

Bu güzel gelişmelerin yanı sıra ülkemizin başarılı tekstilcilerinden İsmail Kutlu’nun son yıllarda hayata geçirdiği Gizia Gate konsepti, ticari boyutunun çok daha ötesinde sektörümüze değer katan en yakın geçmişli takdire şayan bir oluşum. Onlarca başarılı Türk moda tasarımcısı için çok önemli bir satış ve tanıtım platformu olmasının yanı sıra, bütünsel bir mesaj veren özel bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Üretimde ve perakende sektöründeki güçlü alanların yanı sıra moda tasarımcılarımızın hazırladığı  ulaşılabilir lüks  pret a porte koleksiyonlarının geniş yelpazesini  tek bir çatı altında etkili bir şekilde ortaya koymakta.

DERİ TASARIMLAR AĞIRLIKTA 

Arzu Kaprol Business Sonbahar Kış’20 koleksiyonu, aktif zihinli kadınların yaşamını güzelleştirmek ve kolaylaştırmak için iş hayatının dinamizmine uyum sağlam üzere hayata geçirilmiş. Kaprol ile özdeşleşen tüm detayların göze çarptığı koleksiyonda, hareketli kadının giyim anlayışı ve güncel dünyanın stil kodlarını yansıtan tasarımları tek tek inceledim. Deri tasarımların ağırlıkta olduğu koleksiyonda elbiseler en gözde parçalar olarak karşımıza çıkarken, eşsiz işçilik ve detayların inceliği dikkatlerden kaçacak gibi değildi. Elbiselere hayat veren hacimli kumaşlar, krepler ve şifonlar, 70’lerin feminizmini hatırlatan ipek bluzlar, fularlar ve düz kesim blazer ceketler sezonun hit parçaları arasında olduğu için moda severlerin yoğun ilgisini çekecek gibi görünüyor. Arzu Kaprol’un tasarım imzası lazer kesimler derilerde hayat buluyor. Dar pantolonlarda olduğu kadar, bol paçalarda da kendini gösteren deri, diz altı eteklerin şık bluzlarla kombinlenmesiyle etkileyici bir görünüm sunuyor.

Ümit TEMURÇİN

 

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