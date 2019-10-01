Gırtlak ve yutak kanserinin 8 önemli belirtisi!

Hipofarinks kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir. 3 bölümden oluşan yutağın en alttaki bölümü olan hipofarinks, cerrahi muayenelerde fark edilebilir. Erkekler de kadınlara oranla daha çok görülen hipofarinks, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir fakat daha çok ileri yaştaki bireylerde görülür. Yüksek dozda radyasyona maruz kalma ve tütün kullanımını da etkili riskler arasındadır.

İŞTE LARİNKS (GIRTLAK) VE HİPOFARİNKS (YUTAK) KANSERLERİ BELİRTİSİ TEDAVİSİ

Larinkste yani gırtlakta başlayan kanserler, laringeal kanserler olarak adlandırılır. Hipofarinkste yani yutakta başlayan kanserler hipofaringeal kanserler olarak adlandırılır. Her iki tipte kanser de yapıların yakınlığı nedeniyle birbirine çok yakındır.

Skuamöz hücreli karsinom larinks veya hipofarinkste bulunan hemen hemen tüm kanserler, epitel denen yüzey tabakada bulunan skuamöz hücreler olarak adlandırılan ince, düz hücrelerden gelişir. Bu hücre tabakasında başlayan kansere skuamöz hücreli karsinom veya skuamöz hücre kanseri denir.

Larinks ve hipofarenksin çoğu skuamöz hücre kanseri, displazi adı verilen bir kanser öncesi lezyonla başlar. Bir mikroskop altında görüldüğü zaman, bu hücreler anormal görünürler fakat kanser hücrelerine benzemezler. Çoğu zaman, displazi kansere dönüşmez. Özellikle altta yatan neden (sigara gibi) durdurulursa, genellikle herhangi bir tedavi olmaksızın geriler.

Larenks ve hipofarenks kanserlerinin çoğu, kanser öncesi ses tellerinde olmadıkça şikayete neden olmadığından daha ileri evrelerde saptanmaktadır. Bazen displazi karsinomaya ilerler. CIS yani karsinoma in-situ, en erken kanser şeklidir. Bu erken kanserlerin çoğu tedavi edilebilir, ancak CIS tedavi edilmezse, yakın dokuları tahrip edecek ve vücudun diğer bölgelerine yayılacak olan invaziv bir skuamöz hücre kanserine dönüşebilir.

Diğer kanserler; diğer nadir kanser türleri de larinks veya hipofarinkste başlayabilir.

Minör tükürük bezi kanserleri: Larinks ve hipofarenksin bazı kısımları, örtücü tabakalarının altında minör tükürük bezleri olarak adlandırılan küçük bezlere sahiptir. Bu bezler, bölgeyi yağlamak ve nemlendirmek için mukus ve tükürük yapar. Kanser nadiren bu bezlerin hücrelerinde gelişir.

Sarkomlar: Larinks ve hipofarinksin şekli bağ doku ve kıkırdak çerçevesine dayanır. Kondrosarkomlar veya sinovyal sarkomlar gibi kanserler larinks veya hipofarinksin bağ dokularından gelişebilir, ancak bu oldukça nadirdir.

Melanomlar: Bu kanserler genellikle deride başlar, ancak nadiren larenks veya hipofarinkste olduğu gibi vücudun iç (mukozal) yüzeylerinde başlayabilirler.

RİSK FAKTÖRLERİ

Tütün ve alkol kullanımı

Yetersiz beslenme

Human papillomavirus enfeksiyonu

Genetik sendromlar(Fanconi anemisi gibi)

İşyeri riskleri

Cinsiyet

Yaş

Irk

Gastroözefageal reflü hastalığı

BELİRTİLERİ

Ses kısıklığı veya ses değişiklikleri Diğer belirtiler;

Geçmeyen boğaz ağrısı

Sürekli öksürük

Yutkunmakla ağrı

Yutma problemi

Kulak ağrısı

Solunum problemi

Kilo kaybı

Boynunda bir yumru veya kitle (kanserin yakınlardaki lenf düğümlerine yayılması nedeniyle)

Belirgin bir nedeni olmadan iki haftadan uzun süren ses kısıklığı durumunda muayene için başvurulması önerilir.

TEDAVİ

Kanserin aşamasına ve genel sağlığınıza bağlı olarak, farklı tedavi seçenekleri tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Tedavi planınızı oluştururken, göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörler, kanserin yeri ve aşamasıdır. Kanser bakım ekibiniz genel sağlığınızı ve kişisel tercihlerinizi de dikkate alacaktır. Tedavilerin ana odak noktası, eğer mümkünse larinksinizi ve sesinizi kurtarmaya çalışmaktır. Çoğu uzman, başka seçenek yoksa larinksi tamamen ortadan kaldıracak ameliyatları önermez