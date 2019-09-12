Ginsengin yan etkileri nelerdir?

Ginseng, özellikle Japonya ve Çin gibi uzak doğu ülkelerinde 5000 yıldır tedavi olarak kullanılmaktadır. Özellikle Amerikan ve Asya ginsengleri uzmanlar tarafından en sağlıklısı olarak öneriliyor. Ginseng bitkisi en popüler olarak kökü kullanılmaktadır. Ginseng özellikle çay olarak tüketildiği için eczanelerde, aktarlarda ve büyük marketlerde kolayca bulunabilir. Eğer kök olarak alınacaksa da aktarlarda mevcuttur. Kök halindeki ginsengler rendeleyerek ya da küçük parçalar halinde kesilerek kullanılır. Ardından su kaynatıp yaklaşık 5 dakika o suyu soğuttuktan sonra toz ya da küçük parçalar halindeki kök ginsengin üzerine dökmeniz, bu şekilde yaklaşık 6-7 dakika demlenir.

GİNSENGİN FAYDALARI

Ginseng güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini koruyor, hastalıklara karşı vücuda destek oluyor.

Ginseng adaptojen bir bitki sayıldığından, vücutta dengeleyici bir etki yaratıyor, bu sayede vücudu sinir ve stresten koruyor.

Sinir ve stresten uzak kalmayı başaran vücutta beyin fonksiyonları da daha sağlıklı bir şekilde çalışıyor, konsantrasyon artıyor, hafıza güçleniyor.

Bu özelliği sayesinde beynin daha zinde ve enerjik olmasını sağlıyor, vücuda canlılık katıyor.

Kötü kolesterol üzerinde de dengeleyici etkileri bulunan ginseng, düzenli ve ölçülü kullanıldığında kolesterolü düşürüyor.

Aynı şekilde tansiyonun da sağlıklı bir düzeyde seyretmesine destek oluyor.

Ginseng, içindeki faydalı maddeler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor, kalp ritminin düzenli bir şekilde devam etmesinde vücuda destek oluyor.

Afrodizyak etkisi olduğu da bilinen ginseng, hormonların düzenli olarak üretilmesine yardımcı oluyor.

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücudu sadece grip, nezle gibi basit hastalıklara karşı güçlendirmeyen ginseng, aynı zamanda kanser gibi ciddi rahatsızlıklarda da kendini gösteriyor, kansere yakalanma riskini azaltıyor. Oluşmuş olan kanserli hücrelerinse büyümesini ve çoğalmasını olabildiğince yavaşlattığı söyleniyor.

BU FAYDALARINDAN NASIL YARARLANACAĞIZ PEKİ: GİNSENG NEREDE SATILIR, NASIL KULLANILIR?

Ginseng, faydalarının ve yılların verdiği popülarite sayesinde hemen hemen dünyanın birçok yerinde ticari olarak yetiştiriliyor. Bu nedenle ülkemizde de kolayca bulunabiliyor.

Ginseng özellikle çay olarak tüketildiğinden, onu hazır paketler halinde eczanelerde, aktarlarda ve büyük marketlerde kolayca bulabiliyorsunuz. Birçok online satış sitesinde de yine paketler halinde ginseng çayına ulaşmanız mümkün. Ancak başta da söylediğimiz gibi, ginsengi güvenilir yerlerden edinmeniz önemli.

Eğer kök ya da toz halinde almak istiyorsanız yine güvendiğiniz aktarlardan bu hallerini de temin edebiliyorsunuz.

"Satın aldıktan sonra nasıl kullanacağım" derseniz, hazır paketlerde satılan çaylardan aldıysanız paketin üzerinde yazan şekilde demleyerek tüketebilirsiniz.

Toz ya da kök şeklindeki ginsengler içinse kökleri rendeleyerek ya da küçük dilimler halinde keserek işe başlıyorsunuz. Ardından su kaynatıp yaklaşık 5 dakika o suyu soğuttuktan sonra toz ya da küçük parçalar halindeki kök ginsengin üzerine dökmeniz, bu şekilde yaklaşık 6-7 dakika demlemeniz gerekiyor.

YAN ETKİSİ VAR MI ÖĞRENMEDEN OLMAZ: GİNSENGİN ZARARLARI

Ginsengi kullanmadan önce bilmeniz gereken son ve önemli bir konu daha var: Ginsengin bir zararı, yan etkisi var mı?