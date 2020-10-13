Gıdı tedavisi var mı? Gıdı eritmenin yolları nelerdir?

Gıdı problemi birçok kadın için en önemli güzellik kusuru sayılıyor. Peki, gıdı neden oluşur? Gıdı tedavisi var mı? hiç düşündünüz mü?



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Dermatolog Dr. Ayfer Aydın, gıdı tedavisini anlattı. İşte gıdı eritmenin yolları ve "Gıdı nasıl geçer?" sorusunun cevabı...

GIDI NEDEN OLUR?



Yüzümüzdeki bütün kusurları, lekeleri, izleri makyajla kapatabiliriz ama gıdımızı makyajla ne yazık ki kapatamıyoruz. Gıdı gerçekten insanın güzelliğine gölge düşürebilir. Bu yüzden birçok insan gıdısını kafasına takabilir. Gıdı daha çok genetik olarak yani yapısal, yüzümüzün şekli dolayısıyla oluşan bir durumdur. Ama son zamanlarda teknoloji kullanımıyla, daha çok da bilgisayar başında çok zaman geçiren insanlarda oluştuğu düşünülmektedir. Fast food beslenmek, kilo almak, hareketsizlik de gıdı oluşumunu kolaylaştırır.

Gıdı gerçekten tüm yüzün güzelliğine gölge düşürdüğü gibi, insanı daha yaşlı da gösterebilen bir durumdur. Gıdı, ‘çene hattı’nın (jawline) netliğini de bozarak, yüzün daha yuvarlak ve şişman görünmesine de sebep olur. Peki kafamıza taktığımız, güzelliğimizi bozduğunu düşündüğümüz, bizi daha yaşlı gösteren, makyajla da kapatamadığımız gıdımızı nasıl tedavi edebiliriz?

GIDI TEDAVİSİ



Sadece bir gıdı tedavisiyle gerçekten bütün yüzün ifadesi ve dinamizmi değişebiliyor. Dolayısıyla insanlar bu gıdılı görünümden, özellikle ameliyatsız bir şekilde kurtulmak istiyorlar.

LAZER TEDAVİLERİ



Gıdı bölgesi belirginleştiğinde deri aşağıya doğru sarkar ve yaşlanır. Bu bölgede deri yaşlanması ile yağ birikimi birlikte olur. O yüzden öncelikle derinin gençleşmesine, sıkılaşmasına ve sarkmasına yönelik lazer tedavileri yapılmalıdır. Ardından yağ yakımına yönelik Mezoterapi’lerle kolaylıkla gıdı problemi ortadan kalkar.

FRAKSİYONEL LAZER



Fraksiyonel Lazer ile tüm gıdı, boyun ve ‘çene hattı’nı tarayarak bu bölgenin sarkma ve derideki gevşeme problemini çözebiliyoruz. Fraksiyonel Lazer işlemi ile hem gıdı bölgesinde toparlanma, deride sıkılaşma; hem ‘çene hattı’nda belirginleşme, hem de tüm boyunda daha genç ve diri bir görüntü sağlanır.

ALTIN İĞNE RADYOFREKANS LAZER



Altın İğne Radyofrekans Lazer ile de gıdı bölgesi taranarak burada bir toparlanma sağlanır; gevşeklik ve sarkma düzeltilir. Burada amaç, deri altına uygulanan travma uyarısı ile cildin kendini yenileme ve var olan problemi düzeltme, yeniden yapılanma mekanizmasını harekete geçirmektir. Lazer uygulamalarıyla sıkılaşan, toparlanan gıdı bölgesinde ikinci aşama ise, o bölgede fazla bulunan yağın yakılmasıdır. Bu bölgeye, yağ yakıcı maddelerin Mezoterapi yöntemi ile uygulanmasıyla tedavi tamamlanır.

MEZOTERAPİ



Bu yöntemde gıdı bölgesine; o kısımdaki yağı eritecek, aynı zamanda deriyi sıkılaştıracak, gençleştirecek solüsyonlar verilir. Çok gelişmiş, hazır kokteyller biz dermatologların da işini çok kolaylaştırıyor. Lazer işlemleri ile beraber uyguladığımız Mezoterapi’ler ile bazı insanları çok rahatsız eden gıdı problemini çözebiliyoruz.

Uygulama sadece gıdı bölgesine değil, tüm ‘çene hattı’na ve boyun bölgesine de yapıldığında hastayı çok daha memnun edebilen sonuçlar alıyoruz. Gıdı eriyip ‘çene hattı’ daha belirginleştiğinde ve boyun derisi çok daha sıkı ve genç göründüğünde dinamik bir yüz görüntüsü elde edebiliyoruz.