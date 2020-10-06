Gerginliklere dikkat! 7 Ekim 2020 burç yorumları

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar 7 Ekim 2020 burç yorumları nasıl? sorusunun cevabını araştırıyor. Ay küçülen Ay fazında ilerliyor. Birtakım gerginliklere karşı sakin olmakta fayda var. 7 Ekim Çarşamba günü Boğa burcunu parasal sorunlar, Yay burcunu ilişkilerle alakalı değişiklikler bekliyor. İşte 7 Ekim 2020 burç yorumları…



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

7 Ekim Çarşamba günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Sinirsel gerginliklerin bugün fazlaca olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki karşıt açı ani gerginlikler yaşamana yol açabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Ailenle ilişkilerin günün ilk yarısında daha uyumlu akacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Çarşamba günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerine doğru etrafındakilerle ilişkilerinde ani gerginliklere dikkat etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın İkizler burcunda olacağı çarşamba günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ikinci yarısında hayal kırıklıkların artabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay karşıt burcunda ilerlemesine devam ediyor. İkili ilişkilerinde gerginlikler olabilir. Ancak oluşan gerginlikler neticesinde ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir çarşamba günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor. Ancak Merkür ile Uranüs arasındaki gergin açılara dikkat etmelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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