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  3. Gerçek şok etkisi yarattı! MasterChef jürisi Mehmet Şef sol elini neden saklıyor?

Gerçek şok etkisi yarattı! MasterChef jürisi Mehmet Şef sol elini neden saklıyor?

Gerçek şok etkisi yarattı! MasterChef jürisi Mehmet Şef sol elini neden saklıyor"

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen yarışma programı MasterChef'te yaşananlar vatandaşlar tarafından hayli merak ediliyor. Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirvede olan MasterChef'te jüri olan Mehmet Şef'in sol elini cebine koymasının ardında yatan gerçek belli oldu.

Programı izleyenlerin çoğu, bu durumu “Hava, poz olsun diye eli hep cebinde” diye yorumlarken gerçek çok daha farklı çıktı.

Uzun yıllardır yemek sektöründe olan ve aşçılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen Mehmet Yalçınkaya’nın tutkusu uğruna parmaklarından olduğu ortaya çıktı.

Elleriyle para kazanan ve kariyer yapan Mehmet Şef’in üç parmağını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.

Yaşadığı bu kaza sonrasında mesleğine küsmeyen hatta dört elle sarılan 1974 doğumlu Mehmet Yalçınkaya, sergilediği jüri üyeliği ile tüm Türkiye’nin sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Anadolu Mutfağı’nın Executive şefi Yalçınkaya, her ne kadar üç parmağını kaybetmiş olsa da mutfakta harikalar yaratmaya devam ediyor.


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