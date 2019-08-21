Geniz etinin büyümesi çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor!

Normalde her çocukta bulunan ve ergenlik yıllarında küçülerek ya da kaybolarak sorun olmaktan çıkan geniz eti, alerjik, genetik yatkınlık veya sık enfeksiyon hastalıklara maruz kalan çocuklarda büyüyerek sorunlara yol açabiliyor.

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren ve uyarılarda bulunan Medipol Esenler Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Op.Dr. Elvin Alaskarov, geniz etinin boyutu büyümesi ve sık enfekte ile birlikte ciddi sorunlara yol açabileceğine işaret etti.

Bu sorunun genellikle 2-8 yaş arasındaki çocukları etkilediğini belirten Alaskarov, şunları kaydetti:

“Büyümüş geniz eti çocuklarda sürekli olan burun tıkanıklığı, uykuda ağız solunumu, ağız kokusu, horlama ve solunumun duraklaması yani uyku apnesi gibi ciddi problemlere neden olur. Uyku bozukluğunun çocuklarda en sık nedeni üst solunum yolunda tıkanıklık oluşturan geniz eti büyümesidir. Uzun dönemde iştahsızlık, büyüme ve gelişme geriliği, çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozukluğu 'adenoid yüz' denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar.

Geniz eti büyümüş çocuklarda orta kulakta havalanma bozukluğu, sıvı toplanması uzun dönemde sinsi ilerleyen işitme kaybına neden olur.

Eğer çocuğunuzda sürekli yada sık tekrarlayan sinüzit, orta kulak iltihabı varsa altta yatan neden enfekte geniz eti olabilir. Asıl görevi savunma olan geniz eti, bakteriyel tabakanın gelişmesiyle birlikte problem haline dönüşebilmekte ve vücut için enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Alerjik ve genetik yatkınlık veya sık enfeksiyon hastalıklara maruz kalan çocuklarda geniz eti büyümesi gözlenebilir."

"GENELLİKLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMLE BİRLİKTE GÖZLENİYOR"

Alaskarov, "Geniz eti şikayetleri sıklıkla 3-6 yaşlarında, genellikle okul öncesi eğitimle birlikte gözleniyor. Doğal olarak geniz eti ameliyatı bu yaş sınırlarında daha çok yapılıyor. Genel kabul edilen hastanın 2 yaşını doldurmasıdır. Çocuğa verdiği zarara göre bazı durumlarda 2 yaşın altında da ameliyat yapılabilir." dedi.

Çocuklarda en sık uygulanan ve komplikasyonu en nadir olan ameliyat türünün geniz eti ameliyatı olduğunu bildiren Alaskarov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bademcik ameliyatı ile beraber uygulanır. Bazı durumlarda orta kulakta sıvı birikmesi ile beraber olduğunda kulağa tüp takılması işlemi de aynı ameliyatta uygulanması gerekebilir. Geniz eti ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ameliyat öncesinde rutin kan tetkikleri ve anestezi doktorunun değerlendirmesi ile ameliyata engel bir durum olup olmadığı kontrol edilir.

Ameliyat sonrasında iyileşme süreci ortalama 8-10 gündür. Erken dönemde rahat nefes alma, düzenli ve kaliteli uyku görülmeye başlanır. Uzun dönemde kilo alımı, büyüme ve öğrenme yetilerinin hızlandığı, okul başarısının yüksek olması gözlemlenir."