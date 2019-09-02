Gümüşhane mutfağından çıktı: Gendime tarifi
Gümüşhane yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan gendime sadece Gümüşhane’de değil, birçok yörede sevilmektedir. “Gendime nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
Gümüşhane bölgesinin nadide lezzetlerinden olan gendime herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Çünkü gendime her yörece sevilen bir lezzettir. İşte, “Gendime nasıl yapılır? Gendime tarifi…” sorusunun cevabı…
MALZEMELER
- Yarım kg kuşbaşı kuzu eti
- 1 su bardağı buğday
- 3 adet soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağı
- 3 adet domates
- 3 adet biber
- 2 su bardağı su
- Tuz
Buğdayı yıkayıp haşlayalım. Tencereye yağı alıp söğüş doğranmış soğanı kavuralım. Ardından küçük doğranan domatesi ve biberi ekleyip kuşbaşı eti de ilave edip et suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Ardından haşlanmış buğdayı, su ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişirelim. Sıcak servis yapın.