Gençlik aşısı adı altında güvenlik onayları olmayan ürünlere dikkat!

Güzel bir cilde sahip olmanın peşine düşenler gençlik aşısı, hyalüronik asit, botoks gibi birçok tedavi yöntemini deniyor. Bu yöntemlerin faydası olduğu kadar yanlış kişiler tarafından yapılmasının da sağlığı tehdit ettiğine dikkat çeken Prof.Dr.Mustafa Özdemir, gençlik aşısıyla ilgili merak edilenleri anlattı.



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya açıklamalarda bulunan Prof.Dr.Mustafa Özdemir, “Gençlik aşısı ne işe yarar?” sorusunu yanıtlayarak gençleri yanlış tedavi konusunda uyardı.

Gençlik aşısının yaşlanmanın etkisi ile ciltte oluşan kırışıklıkların, solgunlaşan deri renginin ve sarkmaların giderilmesinde uygulanan medikal bir tedavi olduğunu belirten Özdemir, şu bilgileri verdi:

“Tedavinin temelinde cilde uygulanan “hyalüronik asit” bulunmaktadır. Hyalüronik asit estetik işlemlerde, özellikle dolgu amaçlı kullanılmaktadır. Dolgular arasında en güvenilir maddedir.“

GENÇLİK AŞISI NE İŞE YARAR?

Gençlik aşısının diğer tedavilerden farkını anlatan Prof. Özdemir, şu şekilde konuştu:

“Gençlik aşısının dolgudan farkı, dolguların ömrünü uzatmak için kullanılan çapraz bağlarının olmamasıdır. Saf hâlde olması nedeniyle dermisde yayılır, kitle etkisi oluşturmaz ve asıl görevi olan su tutma özelliği ile cilde nem, parlaklık, esneklik ve canlılık verir. Böylece cilt daha gergin bir hal alır. Ayrıca ciltte mevsimsel kuruluk ve pullanmayı önler. Cildin yaşlanma sürecini gerileterek daha genç ve sağlıklı bir görünüme neden olur. Gençlik aşısı alın, göz çevresi, kaş arası, dudak çevresi, boyun, dekolte bölgesi ve el üstüne uygulanabilir.”

YANLIŞ ÜRÜN KULLANIMI ENFEKSİYONA NEDEN OLUR

İşlemin güvenli ellerde ve güvenli ürünlerle yapılmasının sağlık açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Özdemir, gençleri şu şekilde uyardı:

“Piyasada gençlik aşısı adı altında yeterli güvenlik onayları olmayan bir sürü ürün bulunmaktadır. Ayrıca cilt altına yapılan bir uygulama olduğu için doktor dışı ve güvenli olmayan ürünlerle yapılan uygulamalar, enfeksiyon başta olmaz üzere ciltte istenmeyen bir çok yan etkinin gelişmesine neden olabilir.”

KİMLER GENÇLİK AŞISI YAPTIRABİLİR?

Gençlik aşısının mesleki ve çevresel yıpranmaya bağlı hasarlanmanın başladığı 30’lu yaşlardan itibaren tüm cilt tiplerine uygulanabileceğini belirten Özdemir, "Daha genç yaşta cilt kuruluğundan şikâyetçi olan veya cildinde çeşitli hatalıklara bağlı gelişen izler, renk değişiklikleri ve kırışıklıkları olanlara da yapılabilir. Oldukça güvenli bir yapıya sahip olan hyalüronik asit, enjeksiyona bağlı hafif morluk dışında hiçbir reaksiyona neden olmaz." dedi.

GENÇLİK AŞISININ YAN ETKİSİ NEDİR?

Gençlik aşısı genel olarak 15-30 gün arayla 2-3 seans şeklindedir uygulanır. İşlem, iğnelerle yapıldığından, hasta rahatsızlık hissetmesin diye uyuşturucu krem uyguladıktan sonra enjeksiyon yapılır.

İşlemden sonra uygulama bölgesinde hafif şişlikler, kızarıklıklar ve nadiren morluklar görülebilir. Bu rahatsız edici görüntü 2-3 gün sürebilir. Gençlik aşısının etkisi, kendini 2-5 gün içinde canlılık, parlaklık şeklinde göstermeye başlar. Gençlik aşısı dolgu, ip, botoks, kimyasal peeling ve lazer işlemleri sonrası birçok medikal estetik işlemlerle kombine olarak kullanılabilir.