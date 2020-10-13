Gençler bu dönemde ailelerinden uzaklaşabilir

Pandemi süreci gençler, çocuklar ve aile arasındaki iletişimi etkiledi. Özellikle birçok öğrencinin motivasyon ve odaklanma konusunda güçlük çektiğini belirten uzmanlar, gençleri anlamanın yollarını anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı, genç bireye sahip aileler için şunları söyledi:

“Özellikle gençler için eve kapanmak, akranlarını görememek, okula gidememek zorlayıcı oldu. Eğitimde en önemli şey kişilerin birbirleri üzerinde iz bırakması. Birçok öğrenci hocalarından öğrendiklerinden çok daha fazlasını birbirlerinden öğreniyor.”

“ÜNİVERSİTE ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÇOK MÜDAHALE ETMEYİN"

İçinde bulunulan dönemde gençlerin çok fazla telefonla konuşup, sosyal medyada daha fazla zaman geçirebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kavakçı, şu bilgileri verdi: