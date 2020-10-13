13 Ekim 2020 Salı 09:38 | Son Güncelleme:
Gençler bu dönemde ailelerinden uzaklaşabilir
DHA
Pandemi döneminde gençlerin sosyal medya ilgisinin arttığını belirten uzmanlar, ailelerin özellikle üniversite çağındaki çocuklarına çok müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. İşte gençleri anlamanın yolları...
Pandemi süreci gençler, çocuklar ve aile arasındaki iletişimi etkiledi. Özellikle birçok öğrencinin motivasyon ve odaklanma konusunda güçlük çektiğini belirten uzmanlar, gençleri anlamanın yollarını anlattı.
DHA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı, genç bireye sahip aileler için şunları söyledi:
“Özellikle gençler için eve kapanmak, akranlarını görememek, okula gidememek zorlayıcı oldu. Eğitimde en önemli şey kişilerin birbirleri üzerinde iz bırakması. Birçok öğrenci hocalarından öğrendiklerinden çok daha fazlasını birbirlerinden öğreniyor.”
“ÜNİVERSİTE ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÇOK MÜDAHALE ETMEYİN"
İçinde bulunulan dönemde gençlerin çok fazla telefonla konuşup, sosyal medyada daha fazla zaman geçirebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kavakçı, şu bilgileri verdi:
“Ailelerin özellikle üniversite çağındaki çocuklarına çok müdahale etmemesi gerekir. Gençlerin kendi kararlarını almalarına izin vermek lazım. Gençler bu dönemde anne ve babayı biraz itebilirler. Kendi kişiliklerini oturtmak için mesafeye ihtiyaç duyabilirler. Zaman zaman uzak durmalarını istedikleri ailelerinin bazı durumlarda ise ilgisini isterler, onaylanma ihtiyacı hissederler. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ailelerin, çocuklarının artık bir genç olduğunu kabul etmesi, kendi kararlarını alacaklarına inanması ve gerekli durumlarda destek olması gerekir.”