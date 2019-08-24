Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora

Passiflora bitkisinin faydaları her geçen gün artıyor. Passiflora bitkisi, A vitamini açısından zengin olması sebebiyle hücre gelişimi ve yenilenmesi için gerekli ve oldukça önemlidir. Passiflora bitkisinde yüksek oranda bulunan linoleik ve oleik yağ asitleri cildi besleyip cilt yapısını pürüzsüz hale getirir.

İŞTE PASSİFLORA BİTKİSİNİN FAYDALARI

SAKİNLEŞTİRİR, STRESİ GİDERİR DEPRESYONA ŞİFA OLUR

Passiflora bitkisi içeriğindeki chrysin ve benzoflavone sayesinde beyindeki GAMA (gama aminobütrik asit) hormonunu arttırmaya yardımcı olur. Sinir ve stresi giderir. Uyku problemleri tedavisinde de iyi gelir. Passiflora, monoamin oksidaz olan alkaloidler içerir. Bu monoamin oksidazın bir anti depresan olduğu düşünülmektedir.

Passiflora çayında bulunan kesretin ve kaempferol adı verilen fitokimyasal ve alkaloidlerin, psikolojik sağlığı iyileştirdiği, vücutta olan stres hormonunu azalttığı bilinmektedir. Böylece, kişi daha pozitif hissedip daha az stresli olur.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR, UZUN SENELER GENÇ KALMANIZI SAĞLAR

Passiflora yağında bulunan yüksek orandaki C vitamini ve antioksidanlar ciltte yaşlanmanın sebep olduğu kötü görüntüyü engeller. Buna ek olarak, cildin elastikliğini ve kolajenlerini muhafaza ederek daha diri ve dinç bir cilt edinilmesinde yardımcı olur.

Passiflora bitkisi A vitamini açısından da zengin olması sebebiyle hücre gelişimi ve yenilenmesi için gerekli ve önemlidir. İçinde bulunan fitokimyasallar vücutta A vitamini üretimini arttırıp kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.

Aynı zamanda passiflora bitkisinde yüksek oranda bulunan linoleik ve oleik yağ asitleri cildi besleyip cilt yapısını pürüzsüz yapar. Aynı zamanda ciltte oluşmuş çizgileri de azaltır. Passiflora bitkisinin gençleştirici bu özelliğinden yararlanmak için düzenli olarak bu çayı içmelisiniz.

AĞRILARI GEÇİRİR

Passiflora bitkisinin yatıştırıcı ve spazm önleyici etkisi ciltte fiziksel ağrıları gidermek için yardımcıdır. Bu bitki aynı zamanda baş ağrısı, diş ağrısı ve kas ağrıları için de oldukça faydalıdır. Eğer düzenli olarak bağ ağrısı veyahut kas ağrıları yaşıyorsanız, passiflora bitkisi kurtarıcınız olabilir.

Bu bitkinin spazm önleyici ve yatıştırıcı özellikleri kas ağrıları için doğal bir ilaç halini alıyor. Bu bitki kadınlarda adet dönemi sancıları için de yardımcı oluyor. Bu bitkide kas kasılmaları ve eklem ağrılarını rahatlatan belli birçok kimyasal bulunmaktadır. Aynı zamanda stresle de savaşıp ağrıya sebep olan rahatsızlıkları da iyileştiriyor.

CİLT PROBLEMLERİNİ İYİLEŞTİRİR

Passiflora çayının geleneksel kullanımı ciltte kızarıklık, yanık ve iltihap gibi problemler için de kullanımı içermektedir. Bu aynı zamanda egzama, yanıklar, alerjik reaksiyon gibi birçok problemi de içine alıyor. Bu bitkinin bölgesel kullanımı çok yaygın olmamakla birlikte cilt problemleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Passiflora çayını demledikten sonra temiz bir bezi bu çaya batırıp sorunlu bölgeye bu bezi tutun.

SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIMCI OLUR

Passiflora bitkisinin rahatlatıcı etkisiyle stresi ve sigaranın neden olduğu problemleri geçirir. Aynı zamanda sigara bırakma döneminde yaşanan uykusuzluk gibi problemler için de yardımcıdır ve kişinin nikotin bağımlılığı sonucu oluşan nikotin isteğini azaltır.

İlaç Kullanımı Biyoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada, kişi sigarayı bırakmak istiyorsa, passiflora bitkisi nikotin ihtiyacını engelleyen doğal bir besindir. Bu yapılan çalışmada, passifloranın nikotin bağımlılığını azalttığı test edilmiştir.

MENOPOZ BELİRTİLERİNİ AZALTIR

İran Hemşirelik ve Ebelik Dergisinde 2010 tarihli yayınlanan bilimsel bir çalışmada passiflora bitkisi kullanımının depresyon ve menopozun belirtileri olan uykusuz, sinir ve baş ağrısı gibi problemlere iyi geldiği bildirilmiştir.

Yayınlanan bu çalışmada yer alan insanlara 6 hafta boyunca her gün passiflora takviyeleri verilmiş ve araştırmanın 3.haftasında önemli gelişmeler gözlemlenmiştir. Bu sebeple, araştırmacılar passifloranın menopoz döneminde olup herhangi bir hormon takviyesi olmayan kadınlar için birçok yararı olduğunu bildirmektedir.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Passifloara bitkisi kanda rahatlatıcı birçok içeriği sayesinde vücutta kanın akışını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda tansiyon ve stres kaynaklı problemlerin iyileşmesi için de yararlıdır. Endişe ve stresi azaltıp tansiyonu düşüren etkisi bulunmaktadır.