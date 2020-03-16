Gelinliklere korona tasarımı geliyor

Koronavirüsün yayılmasının ardından moda dünyası da önlemler almaya başladı. Özellikle bahar ve yaz aylarının yaklaşmasıyla düğün sezonu başlıyor. Panik olan gelin adayları modacılara koronavirüse uygun gelinlik talebinde bulunuyor. Bu yaz koronavirüsüne karşı gelinlik hazırlayan tasarımcılar eldivenli gelinliklerin ön planda olacağını belirtiyor. Hatta bazı gelinliğe uygun özel tasarım maskeler yapılması için talepte bulunan gelin adayları da bulunuyor.



Ayrıca dünyanın en büyük gelinlik ihracatçılarından Çin'de koronavirüs nedeniyle üretimin düşmesi sonucu Türk gelinlikçilerine olan siparişler de arttı. Gelinlik yapımında kullanılan aksesuarların da Çin'den gelmesi ise sektörde hammadde sıkıntısı oluşturdu.





