Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!

Kadınlar düğünlerine en ince ayrıntısına kadar düşünerek hazırlanırlar. Gelinliklerine, saçlarına, ayakkabısına kadar her detayı düşünürler. Böyle bir günde saçlara da gereken özeni göstermek gerekiyor. Gelin saçı denildiği zaman akla önceden daha abartılı, gösterişli modeller geliyordu. Ancak son zamanlarda bu durum daha sade, gösterişsiz ama şık saç modellerine yerini bıraktı.

DÜŞÜK AT KUYRUĞU MODELİ

Gelin saçının hem çok sıkılmadan hem de toplu bir şekilde ense kısmından toplanıp serbest bırakılmasıyla olan bu model oldukça sade modellerden sadece bir tanesi. Eğer orta uzunlukta veya uzun bir saça sahipseniz bu model saçınıza topal bir görünüm katacaktır.

TAÇLI MODELLER

2019’un gelin saçlarından belki de en çok kullanılacak saç modeli taç veya gelin saçı aksesuarlarının kullanıldığı modeller olabilir. Saçın sadece serbest bırakıldığı, şık bir tacın takılmasıyla az uğraşılmış ama oldukça hoş görünen saçlar elde etmek mümkün. Bu taçlar bazen ensede toplanan hafif dağınık bir topuza bazen dümdüz bir saça takılarak çeşitli modellere oluşturulabilir.

ÖRGÜLÜ MODELLER

Örgü ve hafif dağınık modeller bohem tarzının yansıtıldığı gelin saçlarından birisi. Abartılmadan, az uğraşılmış görüntüsü verilen örgülü modeller bazen toplanabilir bazen serbest bırakılıp örgü kısmı daha çok ön plana çıkarılabilir.

SADE ENSEDE TOPUZ

2019’da sadeliğin ön planda olacağını söylemiştik. Bu sadelik topuzlara da yansımış durumda. Ensede çok sıkılmadan veya abartılmadan hafif büyüklükte ve hafif dağınıklıkta toplanan gelin saçları duvaklarla oldukça yakışıyor.

DALGALI SAÇLAR

Çok belirgin maşalar yerine gelin saçlarında öne çıkan modellerden birisi su dalgaları. Hafif dalgalara sahip saçlarınızla hem elegan hem de çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Su dalgasına sahip saçınızı yana toplayabilir, ensede topuz yapabilir, şık bir aksesuarla tamamlayabilirsiniz.