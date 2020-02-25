Gelinim Mutfakta programındaki kıymalı ekmek tarifi ve malzeme listesi

Gelinim Mutfakta Programının 25 Şubat tarihinde yayınlanan programında yarışmacılar tarafından yapılan Kıymalı Ekmek tarifi izleyiciler tarafından ilgi gördü. Arama motorunda aranan tariflerin başında gelen Kıymalı Ekmek tarifi haberimizde yer alıyor.

KIYMALI EKMEK İÇİN MALZEME LİSTESİ

HAMUR İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı un

1 su bardağı su

1 paket yaş maya – 40 gr.

2/3 su bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın beyazı

2 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

İÇ HARCI İÇİN

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

250 gr kıyma

1 avuç ceviz

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurtanın sarısı

3 adet biberiye

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 su bardağı kaşar peyniri

YAPILIŞI

Su ve yaş mayayı bir karıştırma kabına alın ve hafif karıştırarak eritin.

Ardından içerisine ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta, yumurta beyazı ve yoğurdu ekleyerek karıştırın.

Karıştırma kabındaki unun ortasını açın ve hazırladığınız sıvı harcı ekleyin. Un ve tuzu ekleyerek hamur kıvamına getirin ve yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru karıştırma kabına alın, üzerini hiç hava almayacak şekilde streçleyin ve 1 saat mayalandırın.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyip, ısıtın. Soğanları ekleyin ve hafif kavurun. Soğanlar kavrulunca içerisine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve mahleple baharatlandırın.

Kıymalar kavrulunca içerisine ince doğradığınız cevizleri ekleyin ve kavurun.

Kaşar peynirinizi tavla zarından biraz büyük olacak şekilde doğrayın.

Hamurunuzu 3 eşit parçaya bölün. Ardından hamurlarınızı uzun diklemesine açın.

İçerisine hazırladığınız kıymalı harcı yayın. Üzerine dilimlediğiniz kaşar peynirini yayın.

Hamurun kenarlarını iyice kapatın ve birbirlerine iyice bastırın. Ardından hamurunuzun kapattığınız kısmını alta alıp, fırın tepsinize alın. Bir makas yardımıyla üzerinde çentikler açın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve aralarına küp doğranmış kaşar peyniri ilave edin. Üzerlerine ince kıyılmış biberiye, pul biber ve deniz tuzu serpiştirin ve 10 – 15 dakika tepsi mayalamasına bırakın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.