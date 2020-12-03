Gelinim Mutfakta hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri! Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri yoğun ilgi görüyor. Bugün günün yemeği olarak hünkar beğendi tarifi, Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. 5 altın bilezik için son bir gün kala gelinler hünerlerini ortaya koyarak hünkar beğendi tarifini en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta hünkar beğendi tarifi ve malzemelerim

HÜNKAR BEĞENDİ MAZLEMELERİ

500 gram koyun eti 2 çorba kaşığı tereyağı 2 adet soğan 1 çorba kaşığı sirke 2 adet domates 2.5 su bardağı sıcak su 5 adet patlıcan 1.5 çorba kaşığı un 1.5 su bardağı süt 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri Tuz ve kekik

GELİNİM MUTFAKTA HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.

Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.

Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.

Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

HÜNKAR BEĞENDİ NEDİR?

Bu klasik Osmanlı yemeği için, haşlanmış kuzu parçaları, dumanlı, kavrulmuş püresi patlıcanların bir yatağında servis edilir, peynir ve biraz sütle kalınlaştırılır ve domates bazlı bir sos ile doldurulur. Adı ("hoon-kar bay-endi" olarak telaffuz edilir) "Sultan beğendi" gibi bir şeye dönüşen yemek, birden fazla potansiyel kökene sahiptir, ancak muhtemelen İstanbul'un saray mutfaklarına özgüdür. III. Napolyon'un karısı İmparatoriçe Eugénie de Montijo için 19. yüzyılın sonlarında Topkapı Sarayı'nda hazırlanmıştır).