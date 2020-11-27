Gelinim Mutfakta balkabaklı baklava tarifi ve püf noktası! Balkabaklı baklava nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta balkabaklı baklava tarifi izleyenlerin dikkatini çekti. Çayın yanına lezzetli balkabaklı baklava yapmak isteyenler tatlının tarifini yakından takip ediyor. Haftanın final heyecanını yaşayan gelinler en baklavayı en lezzetli şekilde yapmaya çalışacak. Gelinim Mutfakta balkabaklı baklava tarifi sizlerle..

GELİNİM MUTFAKTA BALKABAKLI BAKLAVA MALZEMELERİ

12 yaprak baklava yufkası 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

İç harcı için

1 kg soyulmuş balkabağı 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi 1 çay bardağı toz şeker 2 tatlı kaşığı tarçın 1 tatlı kaşığı vanilya Un

Şerbet için

3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su Yarım limonun suyu

GELİNİM MUTFAKTA BALKABAKLI BAKLAVA TARİFİ

Şeker ve suyu tencereye alın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Balkabağını rendeleyip 2 saat süzgeçte bekletin. Elinizle tekrar sıkarak suyunu süzün. Balkabağını büyük bir kaba alın. Ceviz, tarçın, vanilya ve 1 çay bardağı şekeri ekleyip karıştırın. 6 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek fırın tepsisine dizin.

En üstteki yufkaya da tereyağı sürün. Biraz un serpip balkabaklı harcı üzerine yayın. Kalan 6 yufkayı da aralarına tereyağı sürerek harcın üzerine dizin. Son yufkanın üzerine tereyağı sürün. Keskin bir bıçakla keserek dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine gezdirerek dökün. Soğumaya bırakın. Servis yapın.