Gelin çiçeği seçerken bunları göz ardı etmeyin

Daha önce gelinlerin neden buket taşıdıklarını sorguladınız mı? Biz sizin yerinize düşündük ve bu ritüeli araştırdık. Gelinlerin elinde çiçek taşıması çok eskilere dayanan bir gelenektir. Peki ya bu durum nasıl günümüze dek taşındı yakından göz atalım mı?

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
15 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
Gelin çiçeği seçerken bunları göz ardı etmeyin

Gelin buketinin kötü ruhları savuşturduğuna olan inanç bi şekilde günümüze kadar gelmiş ve gelin çiçekleri artık bir gelinin en önemli aksesuarlarından biri olmuştur. Çiçeklerin enerjisi her yerde ve her mekânda huzuru, mutluluğu, güzelliği yansıtıyor. Bu kadar vazgeçilmez bir aksesuar olurken gelin çiçeklerinin seçimi neredeyse gelinlik seçimi kadar önemli oldu. Düğün günün ve gecesi sizi yıldız olmaya bir adım daha yaklaştıracak harika bir buket seçimi yapmalısınız.

Öncelikle gelin buketinizin yapay mı gerçek mi olması gerektiğine karar vermelisiniz. Gerçek, taze çiçekler tercih ederseniz doğallık konusunda hiç bir problem yaşamazsınız. Ancak sabah saatlerinde alınan çiçeğiniz günün telaşına dayanmakta zorlanıp düğün vaktinde solmuş ya da yıpranmış olabilir.

Yapay çiçek tercihinizin tek dezavantajlıda gerçek olmaması olabilir. Artık doğal görünüme çok yakın yapay çiçekler yapılıyor. Doğal renkler tercih edildiğinde ayırt edilmesi çok daha zorlaşıyor. Hemde çok uzun yıllar boyunca çiçeğinizi saklama imkânı veriyor.

GELİN BUKETİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Gelinlik buketlerini seçerken gelinlik kumaşınıza, modelinize hatta saç modelinizi bile göz önünde bulundurmanız gerekir. Uzun boylu bir gelinseniz sarkık buketleri, kısa boyluysanız da top buketleri seçmeniz daha doğru olacaktır.

Düğün mekânı, mevsimi, düğünün teması da gelin buketi seçerken dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı. Örneğin bir kır düğünü yapacaksanız rengârenk, taze, kır çiçeklerinden bir buket seçebilirsiniz. Hangi mevsimde evlenecekseniz o mevsimin çiçeklerini kullanmaktan çekinmeyin. Gül, orkide, lale, zambak ve kardelen gibi kış çiçekleri harika birer seçim olabilir. Canlı çiçek kullanmak istiyorsanız modası hiç bir zaman geçmeyecek olan beyaz güllerle klasik şıklığı yakalayabilirsiniz. Ayrıca beyaz güller canlı çiçekler arasında en dayanıklı olanıdır. Ya da daha cesur olup iddialı bir seçim yaparak canlı ve farklı tonlarda bir buket seçerek minik aksesuarlarınızla uyumu yakaladığınızda çok daha şık bir gelin olabilirsiniz.

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