Geleneksel lezzetimiz 'Simit' artık Oxford Sözlüğü'nde!
Geleneksel lezzetimiz olan simit ile ilgili gelişme dünya çapında konuşulmaya başlandı. Oxford İngilizce Sözlüğü yeni bir güncelleme yayınladı. Buna göre artık simit Oxford İngilizce Sözlüğü'nde 'simit' olarak geçecek.
İlk kez 1 Şubat 1884’te yayımlanmaya başlanan Oxford İngilizce Sözlüğü, ‘simit’ kelimesini, Türkiye menşeli olarak İngilizce kelime haznesine ekledi.
Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yayınladığı güncellemede, simit kelimesinin İngilizce kelime haznesine eklendiği duyuruldu.
Çok sayıda farklı kelimenin de yer aldığı listede simit, ‘Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak’ olarak tanımlandı.