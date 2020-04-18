Geleneksel lezzet kalburabastı tatlısı tarifi! Kalburabastı tatlısının yapılışı ve malzemeleri

Kalburabastı tatlısı, yıllardan beri var olan annelerden, babaannelerden duyulan lezzetin adıdır. Bayramlarda, Ramazanlarda da çok yapılan bu tatlı artık akşam yemeklerinde veya ikindi çaylarının yanında yer alıyor. Şerbetli bir tatlı olan kalburabastı tatlısının tarifi sizi korkutmasın. Zira şerbetli tatlı tarifi denilince insan biraz üşenmiyor değil. İşte evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz kalburabastı tatlısı tarifi ve malzemeleri…

KALBURABASTI TATLISI HAMUR MALZEMELERİ

4 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

140 gram tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

ŞERBET MALZEMELERİ

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığından az tuz

ÜZERİ İÇİN

İsteğe göre fıstık veya ceviz

KALBURABASTI TATLISI YAPILIŞI

Önce şerbetini kaynatın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha pişirip soğuması için kenara alın. Hamur için, malzemeleri sırayla yoğurma kabına alın ve yoğurun. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar ayırarak yuvarlayın. Hamurların yapışmaması için kalıbınızı ve fırın kabınızı sıvı yağ ile yağlayın. Hamurun içlerine ceviz yerleştirin. Hamuru kalıbın içine bastırın ve ters çevirerek çıkarın. Hamur yapışkan olduğu için sert vurun, hemen çıkmayabilir. Tatlıyı, fırın kabınıza aralıklı bir şekilde dizin. 200 derecelik önceden ısınmış fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alır almaz üzerine şerbeti dökün. Tatlının şerbeti çekmesi için dinlendirin. Tatlınızın üzerine fıstık, Hindistan cevizi veya ceviz serperek süsleyebilirsiniz. (İsteyen içine ceviz ve tarçın da koyabilir)

Afiyet olsun…