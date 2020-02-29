Geleneksel lezzet: İskilip dolması

İskilip dolması geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Çorum’un İskilip ilçesinde; Deveci ve Köse Dağı eteklerindeki köylerde “Ca Dolması” olarak da biliniyor. Köylerde bazı düğünlerde de hâlâ geleneksel olarak yapılan İskilip dolması arama motorlarında merak ediliyor. Birçok işletme tarafından da yapılan İskilip dolmasının tarifi haberimizde yer alıyor.

MALZEMELER

2 Orta boy kuru soğan

1 Kilo Akçeltik pirinci

3 Kilo kemikli dana eti (antrikot veya kontfille bölümleri)

300 gram tereyağı

1 Su bardağı zeytinyağı

500 Gram iri kaya tuzu

1 Çay kaşığı karabiber

“Ca” adını verdiğimiz bez torba

KAZAN ETİ SOSU İÇİN

• Bir yemek kaşığı tereyağ

• Bir yemek kaşığı zeytinyağ

• Bir soğan

• Tuz

YAPILIŞI

500 gram iri tuz 3 litre su ile kaynatın

Kaynarlığı savrularak giderildikten sonra pirinç ıslatın.

Diğer tarafta ince doğranmış soğanlar tereyağı ve zeytinyağı ile iyice kavurun.

Karamel rengi alınca pirincin ölçüsüyle bire bir ölçek su ekleyin. Su kaynayana kadar pirinçleri tuzlu sudan akıtarak nişastası kalmayacak şekilde iyice yıkayın.

Kaynayan suyun içerisine pirinç ilave ederek salma pilav pişirin.

Pirinçleri diri kalacak şekilde ocaktan alarak, ara ara karıştırın ve iyice soğutun.

“Ca” denilen özel torbaya soğuk pilavı doldurun.

Dolma kazanının dibine tereyağı ve zeytinyağı koyarak etleri çok az kızartın.

İçerisine tuz ve iki parçaya ayrılan soğan ile etlerin üzerini bir parmak aşacak şekilde su ilave edin.

Kazanın içine saç ayağı koyun ve üzerine de tepsiyi ters kapatın, önceden yarım pişirilen pilav ile doldurduğunuz “ca” torbasını tepsinin üzerine koyun.

Parşömen kâğıdı ile torbanın etrafını örtün.

Kazanın kapağını kapatın ve bir tek buhar deliği bırakarak etrafını hamurlayın.

İskilip dolmasının pişme süresi miktara göre değişir. Bu tarifteki miktar az olduğu için 4 saat kısık ateşte pişirmek yeterlidir.

Kazan açılınca “ca” torbasını alarak dolmayı boşaltın, biraz et suyu ile terleme yapın.

Lenger dediğimiz sunum kabına alınan dolmanın üzerine kazandan çıkarttığınız iri didilmiş etleri yerleştirin; üzerine biraz et suyu gezdirin, üzerine tercihen karabiber serpebilirsiniz.

Dolmadan önce şehriye çorbası, dolma ile birlikte sirke salatası ve sonrasında helva ile birlikte servis edebilirsiniz.