Geleneksel lezzet: İsfiriye tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi

İsfiriye yapılması oldukça kolay bir tatlı olmasının yanı sıra, rafine şeker içermediği için de tercih edilebilir. İsfiriye yapmak için gerekli olan malzemeler; yumurta, un, karbonat, ceviz içi, pekmez ve tereyağı olarak sıralanabilir. İsfiriye tüketimizinde porsiyon kontrol altına alındıktan sonra kilo aldırmaz. Aksine tercih edeceğiniz diğer tatlılardan daha sağlıklı konumdadır. İçerisindeki pekmez tatlı ihtiyacınızın bastırılmasına sebep olur.

İSFİRİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 3 yumurta

• 20 gr un

• 1 çay kaşığı karbonat

• 40 gr ceviz içi

• 1 su bardağı pekmez

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

İSFİRİYE NASIL YAPILIR?

Un, yumurta, karbonat, 4 yemek kaşığı pekmez ve cevizleri mutfak robotundan geçirin. 10 dakika dinlendirin. Yapışmaz tabanlı tavaya tereyağını alın. Hamurdan kepçeyle krep yapar gibi alıp tavada her iki tarafını da iyice kızartın. Servis tabağına alın. Üzerine pekmez gezdirip çekilmiş ceviz serpin ve servis yapın.