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  3. Geleneksel lezzet: İsfiriye tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi

Geleneksel lezzet: İsfiriye tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi

Geleneksel lezzet: İsfiriye tatlısı nasıl yapılır" İşte tarifi

“İsfiriye nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Güneydoğu Anadolu’nun zengin mutfağından bir tarif İsfiriye. Geleneksel tatlı tariflerinden biri olan İsfiriye, tadını pekmezden alıyor. Günlük olarak yapabileceğiniz gibi misafirleriniz için de oldukça cezbedici bir seçenek olabilir. İsfiriye kolay hazırlanışı ve tadının oldukça beğenilmesinden dolayı ev hanımları tarafından sıkça tercih edilen bir tatlı çeşididir.

İsfiriye yapılması oldukça kolay bir tatlı olmasının yanı sıra, rafine şeker içermediği için de tercih edilebilir. İsfiriye yapmak için gerekli olan malzemeler; yumurta, un, karbonat, ceviz içi, pekmez ve tereyağı olarak sıralanabilir. İsfiriye tüketimizinde porsiyon kontrol altına alındıktan sonra kilo aldırmaz. Aksine tercih edeceğiniz diğer tatlılardan daha sağlıklı konumdadır. İçerisindeki pekmez tatlı ihtiyacınızın bastırılmasına sebep olur. 
 
İSFİRİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
3 yumurta
20 gr un
1 çay kaşığı karbonat
40 gr ceviz içi
1 su bardağı pekmez
1 tatlı kaşığı tereyağı
 
İSFİRİYE NASIL YAPILIR?
 
Un, yumurta, karbonat, 4 yemek kaşığı pekmez ve cevizleri mutfak robotundan geçirin. 10 dakika dinlendirin. Yapışmaz tabanlı tavaya tereyağını alın. Hamurdan kepçeyle krep yapar gibi alıp tavada her iki tarafını da iyice kızartın. Servis tabağına alın. Üzerine pekmez gezdirip çekilmiş ceviz serpin ve servis yapın.   
 
 
 

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