Geleneksel ev tatlısı: Kalburabastı tarifi Kalburabastının yapılışı ve malzemeleri

Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı tarifi nasıl? gibi soruların cevabı iftara saatler kala araştırılıyor. İftara kolay şerbetli tatlı tarifi arayanların ilk tercihi kalburabastı tatlısı oluyor. İç Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu Bölgesine kadar birçok yerde yapılan geleneksel tatlı kalburabastının tarifi oldukça basit. Şerbetli tatlı olan kalburabastı tatlısı malzemeleri arasında un, yağ, süt, vanilya ve kabartma tozu yer alıyor. Nefis ev yemeklerinizin yanına görsel bir şölen oluşturan irmiksiz kalburabastı tatlısını fıstık, Hindistan cevizi veya fındıkla süsleyebilirsiniz. İşte evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz geleneksel tatlı kalburabastının yapılışı ve malzemeleri…

KALBURABASTI MALZEMELERİ NELERDİR?



2 su bardağı Ayçiçek yağı

2,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?



Öncelikle kalburabastı tatlısının şekerini, suyunu ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Ocağınızın kısık ateşinde 20 dakika kadar daha kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. Hamur malzemelerini geniş bir kaba alıp yoğurun. Gerekirse un ilave edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp oval şekil verin. Üst kısmını süzgecin üzerine bastırın. Hafif yağlanmış tepsiye dizip, 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumuş şerbeti üzerine dökün.