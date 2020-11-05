Geleneksel Cide ceviz helvası tescilli lezzet oldu

Birbirinden farklı yöresel lezzetlerin bulunduğu Kastamonu'da meşhur olan "Cide ceviz helvası" Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Cide'de geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz helvası zengin yumurta akı ve ceviz ile hazırlanıyor. İşte işi bilenlerden "Cide ceviz helvası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

AA'ya açıklamalarda bulunan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, cevizli helvanın ilçede yapılan önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra yemekleriyle de ön plana çıktığını ifade eden Mutlu, "Coğrafi işaret, belediyelerin yaptığı en güzel ve önemli hizmetlerden biridir. Tanıtım ve bölgenize özgü ürünün pazarlanması, milli kültürümüz ve bizim olana sahip çıkmak açısından çok önemlidir. Her ne kadar ceviz helvasının bize ve yöremize ait olduğunu herkes bilse de biz bunu resmileştirip, sonuçlandırmış olduk." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce yaptıkları başvurunun sonucunu aldıklarını vurgulayan Mutlu, "Bu husustaki çalışmalarımız devam edip, yeni başvurular da yapacağız. Bölgemizde, yöremizde ve kültürümüzde bulunan her bir ürün ve bize ait olanlara gerekli değeri gösterip resmi kurumlarımızca tescilleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CİDE CEVİZ HELVASI NASIL YAPILIYOR?



Bölgede geleneksel yöntemlerle üretilen bir tatlı olan ceviz helvası daha çok dağlık arazilerde yaşayan ve kara yolu ulaşım olanaklarının gelişmediği dönemlerde insanların günlük protein ihtiyacının karşılanması amacıyla protein açısından zengin yumurta akı ve ceviz ile hazırlanıyor.

Kor ateşte karıştırılarak kaynatılan şeker ve suyun üzerine limon tuzu ilave ediliyor. Belli bir sıcaklığa kadar soğutulduktan sonra çırpılmış yumurta akı ilave ediliyor.

Karışım tekrar ocak üzerine alınıyor ve 2 saat kadar sakız kıvamında oluncaya kadar karıştırılarak pişiriliyor. Son olarak sıcak haldeyken ceviz içi ilave ediliyor.

Artık helva haline gelen son karışım muhafaza ve satış amaçlı kullanılan kalaylı bakır teknelere alınıyor ve 24 saat dinlendiriliyor. Bakır kaplarda servis yapılıyor.