Gece uyuyamayanlara çarpıcı öneri! Askeri teknikle uyuyabilirsiniz

Geceleri uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkınlık edindiyseniz, beyininiz o esnada saatte 1 milyon mil (1,6 milyon kilometre) hızla çalışır. Kişinin sadece iki dakika içinde uykuya dalmasına yardımcı olduğu söylenen mükemmel bir askeri teknik var - ve bu tam anlamıyla hayatınızı değiştirebilir.

Bu askeri yöntemi ABD ordusunun savaş alanları gibi pek huzurlu olmayan ortamlarda askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı iddia ediliyor.

1981’de yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" isimli kitapta detaylarına yer verilen uykuya dalma tekniğinin, orduda askerlerin yorgunluktan hayati hatalar yapmalarını engellemek isteyen komutanlar tarafından geliştirildiği düşünülüyor. İşte 2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler:

1. Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil yüzünüzdeki kaslarınızı gevşetin

2. Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağı bırakın, ardından sırayla kollarınızın üst ve alt kısımlarını aşağı bırakın

3. Nefes verin, göğsünüzü gevşetin, ardından kalçadan başlayarak bacaklarınıza doğru gevşeyin

4. Aşağıdaki üç manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi arındırmak için 10 saniye bekleyin

Sakin bir gölde, masmavi gökyüzü dışında başka hiçbir şeyin görünmediği bir kanoda uzanıyorsunuz

Zifiri karanlık bir odada siyah kadifeden hamakta uzanıyorsunuz.

Yaklaşık 10 saniye boyunca kendinize sürekli “Düşünme, düşünme, düşünme” diye telkinde bulunuyorsunuz

Tekniğin 6 hafta boyunca uygulayan kişilerin yüzde 96'sında işe yaradığı söyleniyor.

Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), sıradan bir kişinin düzgün iş görmesi için her gece yaklaşık 8 saat kaliteli uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

NHS, uyku eksikliğinin insanları obezite, yüksek tansiyon ve kalp hastalığının da aralarında bulunduğu bir dizi tıbbi duruma daha yatkın hale getirebileceği konusunda uyarıyor.

Birleşik Krallık'ta her üç kişiden biri kalitesiz uykudan muzdaripken, ordunun bu tekniği biraz rahatlama sağlayabilir.

Bu yöntemin işe yaramaması durumunda, uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, uykuya dalmada en önemli faktörün zihninizi susturmak olduğunu söylüyor.

The Independent'a konuşan Stanley, “Uyumak için üç şeye ihtiyacınız var: uyumaya elverişli bir yatak odası, gevşemiş bir vücut ve en önemlisi sessiz bir zihin. Eğer zihniniz hızla çalışıyorsa uyuyamazsınız ve zihninizi yavaşlatmak için yapabileceğiniz her şey uyumanıza destek olur. Bunu yapmanın sihirli bir yolu yok, sizin için neyin işe yaradığını bulmak zorundasınız, bir şeyler okumak, sıcak bir banyo, papatya çayı, farkındalık, aromaterapi veya Pink Floyd'u dinlemek gibi. O günün gerginliklerini düşünmenize engel olan herhangi bir aktivite yaptığınız sürece ne yaptığınız önemli değil" dedi.