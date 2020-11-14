Gece uyandıran kaşıntının sebebi uyuz hastalığı olabilir

Son yıllarda kaşıntı şikâyetleri artmaya başladı. Bu durumun uyuz hastalığı ile ilgili olabileceğini belirten uzmanlar, kaşıntının nedenleri ve uyuz belirtileri hakkında bilgi verdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, son birkaç yıldır hekimler tarafından tedavilere iyi cevap vermeyen şiddetli kaşıntı vakalarında bir artışın yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Özellikle gece artan, uyumaya engel olan, uykudan uyandıran bazı hastaların dediği gibi, ‘çıldırtıcı kaşıntı’ kişileri bezdirebilmektedir. Maalesef uyuz vakalarında bir artış gözlenmektedir. Bu hastalarda tedavide ilaçlara direnç görülüyor ve yakınmaları geçmeyen kişiler doktor doktor gezip, derdine çare arıyor. Birçok kişi ben temizliğime çok dikkat ederim, nasıl ve neden uyuz olabilirim diye düşünüyor ama uyuz kişinin temizliği çok ilgili değildir. Uyuz sadece insandan insana bulaşan akar türü bir parazit ile oluşan deri hastalığıdır. Akarların hepsi gözle görülmeyen, mikroskobik canlılardır. Bazı türleri insanda ürtiker, allerjik nezle, astım gibi rahatsızlıklara sebep olabilirler.”

UYUZ HASTALIĞI KOLAY BULAŞIR

Uyuz etkeni sarcoptes scabiei adında bir akar türü olduğunu belirten Bostancı, uyuz belirtilerini şöyle anlattı:

“İnsan vücudu dışında birkaç günden fazla yaşayamaz. Parazit insan cildinin üst tabakası olan Epidermis içinde tüneller kazarak yerleşir ve yumurtlar. Sadece insandan insana yakın temasla bulaşır. Bulaştıktan sonra belirtiler hemen başlamaz, birkaç haftalık kuluçka sonrasında kaşıntı ortaya çıkar. Kişiler 15-20 dakika kadar yakın temasta olduklarında kolayca bulaşabilir. Ortak kullanılan eşyalar vasıtasıyla hatta giyim mağazalarında deneme amacıyla farklı kişiler tarafından giyilen giysilerden bile bulaşır. Aynı evde yaşayanlar, okul yurtları, huzurevleri, asker kışlalarında kolayca yayılır.”

UYUZ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Uyuz teşhisi hekim tarafından klinik belirtilere göre konulduğunu ifade eden Bostancı, uyuz tedavisi hakkında şöyle konuştu: