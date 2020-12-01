Geç menopoz saç dökülmesine neden olabilir! Menopoz belirtileri nelerdir?

Kadınlarda menopozun 45 yaş sonrasında başladığını belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, menopoz belirtileri hakkında bilgi verdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Sedat Baylar, kadınlarda 45 yaşından sonra başlayan ve cinsel olgunluk döneminin sona ermesinden sonraki dönem ile ilgili uyarılarda bulundu.

Klimakterium dönemi adı olarak verilen süreç ile menopoz döneminin ayrı kavramlar olduğunu da vurgulayan Baylar, klimakterium dönemi içinde kadının son adetini gördükten sonra seniuma yani yaşlılığa kadar uzanan sürece ise menopoz denildiğini ifade etti.

MENOPOZ SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Baylar, bu süreçte yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Menopoz dönemindeki hastaya ’ortada bir hastalığının olmadığının, kısa bir süre sonra bu eksiklik belirtilerinin geçeceği’ hekim tarafından detaylı şekilde anlatılmalı, hastanın yaşayış tarzı belli bir şekilde düzenlenmelidir.

Kişilerin aşırı gıda alımı önlenmeli, yağdan fakir olan yiyeceklere bilhassa sebze ve meyvenin bol tüketilmesi gerektiği hastaya hatırlatılmalıdır.

Menopoz süresince, evde kapalı ortamda kalınmamalı, açık havada gezintiler yapılmalı, her akşam yatmadan, ılık bir duş ve akabinde ise 1 dakikalık soğuk duş alınması kadının sinir sistemi üzerine olumlu etki eden bir unsurdur. Bu dönemdeki eksiklik belirtilerinin fazlalığında ise hormonal tedavilere başvurulmaktadır.

Erken menopoz döneminde anormal kanamalar görülebilir bu genellikle fonksiyon bozukluğu veya organik menşeli olabilir.

Geç menopozda ise beyin-sinir sisteminin; yumurtalık hormonlarının azalmasına artık alışmış olduğu dönemdir. 1 ile 5 yıl devam eder. Bu dönemde organik hastalıklar görülür. Bunlar ise genel olarak, iç ve dış genital organlarda gerileme, rahimde küçülme, mukozada atrofi, sarkmalar (rahim, idrar torbası barsak fıtığı), mesane şikayetleri, vulvada kaşıntı, meme gevşemesi ve sarkması, saç dökülmesi, sakal tarzı tüylenme olarak karşımıza çıkar.

Osteoporoz ise, son adetten 5 ile 10 sene sonra belirir ve kemik dansitometresi ile araştırılabilir."

MENOPOZ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Baylar hastalığın tedavisini ise şöyle anlattı: