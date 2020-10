Geç menopoz meme kanserine yol açabilir

Meme kanseri dünya genelinde her geçen gün önemli hâle gelen hastalıkların başında geliyor. Bu anlamda erken teşhisin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, meme kanserinin nedenleri hakkında bilgi verdi.

AA'nın Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen'in Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamalardan aktardığı habere göre her 8 kadından biri meme kanseri ile karşılaşıyor. Cem Gezen, “Yılda 2 milyondan fazla kişinin yakalandığı meme kanseri, 40-49 yaş kadınlarda başlıca ölüm nedenidir." ifadesini kullandı.

MEME KANSERİNE ZEMİN HAZIRLAYAN NEDENLER

Meme kanserinin oluşmasını etkileyen faktörlere değinen Gezer, şu bilgileri verdi:

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Gezer, meme kanserindeki başarının erken teşhis ve tedavi ile olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Erken teşhis için kadınlar 20 ile 39 yaş arasında her ay 'Kendi Kendini Meme Muayenesi' (KKMM) yapmalı. Ortalama 3 yılda bir de meme polikliniğinde doktor meme muayenesi aksatılmamalı. 40 yaşından başlayarak yıllık klinik meme muayenesine ek, iki ya da her yıl da bir kez mamografi mutlaka yaptırılmalıdır. 50 yaş ve üstü kadınlar ise aylık KKMM, yıllık klinik meme muayenesi yanında her yıl bir kez mamografi yaptırmak zorundadır."