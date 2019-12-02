Gebelikte karnın nasıl büyüdüğü cinsiyet hakkında işaret mi?

Kadınlarda karın bölgesi anlatılanlar üzerine yağlanma, boy ve kiloya göre değişim gösterebilir ama gözle görünür ilk gelişim genel de 20. hafta yani 5. aydan sonra gözlemlenmeye başlanır. Bu istisnai durumlarda çıplak karında 16. haftadan (4. aydan) sonra da görülmeye başlayabilir. Bahsettiğimiz üzere bu konu kadının fiziksel özelliklerine göre değişim gösterebilir, bu yüzden kadınlar kendi ile aynı hafta veya ay gebe olan diğer kadınlar ile kıyaslama yapmamalıdır.

KARNIN NASIL BÜYÜDÜĞÜ CİNSİYET HAKKINDA BİR İŞARET OLABİLİR Mİ?

Gelenek göreneklere göre karnın nasıl büyüdüğü cinsiyete bir işaret olarak görülür. Genelde sivri yapılı büyüyen karınlar erkek, daha oval ve yuvarlak yapılı büyüyen karınlarsa kız çocuğuna işarettir diye bilinir. Bu tamamen büyük bir yanlıştır. Karnın büyümesi ile cinsiyet kesinlikle ilişkilendirilemez lakin 20. haftadan sonra ultrason ile çocuğun cinsiyeti net bir şekilde belirlenebilir.

KARNIN BÜYÜMESİ İLE GÖBEK DELİĞİNDE DEĞİŞİM OLMASI NORMAL Mİ?

Bu durum tamamıyla normal. Gebelikle beraber rahimdeki büyüme belirli düzeyde bir basınç sağlar ve bu basınç sonucunda göbek deliği dışarı çıkabilir veya düzleşebilir. Bu evrelerde korkmanız gereken bir şey yok ama eğer göbek deliği çevresinde kızarıklık, yanma veya şişkinlik gibi belirtiler görürseniz hemen doktorunuza başvurun.

KARNIN GEÇ BÜYÜMESİ BEBEKLE ALAKALI BİR BELİRTİ MİDİR?

Karnın geç veya erken büyümesi genel olarak anneyle alakalı bir durumdur. Annenin anatomik yapısına göre değişiklik gösterebilir ve bu durum daha geç veya daha erken olabilir. Ayrıca bebeğin duruşu da bu konuda etki gösterebilir.