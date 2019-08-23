Hamilelikte gaz sancısını önlemenin 6 yolu!

Gebelikte gaz sancısı hamile kadınların çektiği en büyük sıkıntıların başında gelir. Bu sancı bazen uykusuzluğa ve aşırı huzursuzluğa sebep olur. Bunun çözümünü hemen hemen her anne adayı merak etmekte ve araştırmaktadır. Günlük yaşam kalitesini de etkileyen gebelikte gaz sancısı büyük problemlere neden olabilmektedir. Artık hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler ile bu sancıdan kurtulmak mümkün.

HAMİLELİKTE NEDEN GAZ SANCISI OLUR?

? Hamileliğin ilk haftalarından itibaren, gebelik hormonu seviyesi artar. Bu hormonlar hamilelik belirtilerindeki semptomların ortaya çıkmasına sebep olurlar. Artan progesteron seviyesi sindirim sisteminizi yavaşlatır. Bu da yiyeceklerin vücudunuzda daha uzun kalması anlamına gelir. Bu yüzden de vücudunuzda normalden daha fazla gaz birikir.

? Hamileliğin ilerleyen haftalarında rahminiz git gide büyüyecektir. Büyüyen rahim kendine yer açmak için bağırsaklarınızı karnınızın içine doğru iter. Dolayısıyla sindirim sisteminiz yavaşlar. Ayrıca rahim büyüdükçe mideye baskı yapar ve bu da daha şişkin hissetmenize neden olur.

? Hamilelik hormonları sizin kötülüğünüzü istemez. Bebeğiniz ve sizin için çalışırlar. Sadece bunu yaparken gözden kaçırdığı şeyler vardır. Bu hormonlar vücudunuzdaki kasları gevşetir ve bu sebeple gazınızı kolayca tutamazsınız. Hal böyle olunca olup olmadık zamanlarda istemsizce sürekli gaz çıkarırsınız.

? Beslenme şekli de hamilelikte gaz sancısı ve şişkinlik yaşanmasına neden olur. Asitli yiyecekler tüketmek, hızlı ve fazla miktarda yemek gaz problemi yaşamanıza davet çıkaran beslenme şeklidir. Kabızlık da buna bağlı olarak gaz ve şişkinliğe neden olur.

HAMİLELİKTE GAZ SANCISINI ÖNLEMENİN 6 YOLU!

? Bol Bol Su Tüketin.

? Yemek Seçiminize Dikkat Edin.

? Bol Bol Hareket Edin.

? Rahat Kıyafetler Seçin.

? Stresten Uzak Durun.

? Sigaradan Uzak Durun.

BOL BOL SU TÜKETİN!

Bir de hamileyseniz suyun önemi iki kat artıyor. Nihayetinde karnınızdaki miniğiniz şu anda suyun içinde yüzüyor. Ha bire tuvaletin yolunu tuttuğunuzun farkındayız, ancak asla “çok tuvaletim geliyor su içmeyeyim” diye düşünmemelisiniz.

YEMEK SEÇİMİNİZE DİKKAT EDİN!

Armut, şeftali, kayısı, erik, portakal ve muz da hamilelikte şişkinlik ve gaz yapan meyvelerdir. Bunların bazıları sizde etki yaratmayabilir. Bu nedenle yediğiniz yiyecekleri not edebilir, sonrasında gaz ve şişkinlik problemi yaşayıp yaşamadığınızı gözlemleyebilirsiniz. Yemek öğünleriniz sık aralıklarla ve az miktarda olmalıdır. Hormonlarınız nedeniyle yavaşlayan sindirim sisteminize bir anda yüklenecek besinler, şişkinlik ve gaz problemi yaşamanıza sebep olur.

Aynı zamanda yerken acele de etmemelisiniz. Hızlı yemek daha çok hava yutmanıza neden olur. Bu da daha fazla gaz demektir. Yemek yerken yanında içecek içmek gibi bir alışkanlığınız varsa bundan vazgeçmelisiniz. Hamilelikte gaz sancısı yaşamamak için yemekten yarım saat önce sıvı tüketmeyi kesmeli, yemekten sonra da bir saat kadar daha tüketmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca hazımsızlık yaşamamak için oturarak yemeli ve yemekten sonra hemen uzanmamalısınız. Eğer kabızlık yaşıyorsanız önce bu problemi çözmelisiniz. Kabızlığı önlemek için bol lifli ve posalı gıdalar tüketmelisiniz. Lifli gıdalar bağırsaklara su geçişini kolaylaştırır ve böylece dışkınız yumuşar. Çok fazla olmamak kaydıyla papatya çayı gibi bitki çayları da içebilirsiniz. Bazı bitki çayları hamileler için iyi olmayabilir. Hangilerini ne miktarda içebileceğinizi doktorunuza sorabilirsiniz.

HAMİLELİK HAREKET ETMENİZE ENGEL DEĞİL, AKSİNE HAREKET ETMELİSİNİZ!

Çevrenizdekiler hamileyken size sürekli ne yapıp ne yapmayacağınız konusunda fikirler veriler. Bazıları çok gereksiz ve yanlış olsa da bazıları doğrudur. Mesela hamileyken spor yapmanın size iyi geleceği gibi. Hamilelikte spor yapmanın birçok faydası vardır.Bunlardan biri de bağırsak sisteminizi düzenlemektir. Spor yapmak kabızlık probleminizi çözecek, böylece gebelikte gaz sancısı ve şişkinlik probleminizden de kurtulacaksınız. Ayrıca sürekli oturmak ve hareketsiz kalmak gazın vücudunuzdan atılmasını zorlaştırır. En kolay yapabileceğiniz hamilelik sporu yürüyüştür. Günde en az yarım saat açık havada yürüyüş yaparsanız hem vücudunuza temiz hava alır, kendinizi iyi hissedersiniz hem de sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlarsınız. Yürüyüş dışında hamile pilatesi ya da hamile yogası da güzel seçeneklerdir. Birçok spor salonları artık hamileler için ayrı grup dersleri açıyorlar. Bunlardan birine kaydolun ve size ne kadar iyi geleceğini görün.

RAHAT KIYAFETLER SEÇİN

Karnınız haftalar geçtikçe git gide şişecek ve eski kıyafetlerinizle bir süre vedalaşmanız gerekecek. Gebeyken kendinizi rahat hissetmeniz siz ve bebeğiniz için oldukça önemli. Sizi sıkan giyecekler karnınıza baskı yaparak sindirim sisteminizi olumsuz etkiler ve hamilelikte gaz problemi yaşamanıza neden olur. Bu yüzden karnınızı sıkacak dar pantolonlar giymek yerine rahat giysiler tercih edin.