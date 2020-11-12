Gaziantep'in tescilli ürünlerine Oğuzeli nar ekşisi de eklendi

Mutfağı ile ön plana çıkan Gaziantep'in tescillenen lezzetlerine Oğuzeli nar ekşisi de eklendi. Oğuzeli nar ekşisinin farkı ise katkı maddesi bulunmaması.

AA'da yer alan habere göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin meşhur nar ekşisi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan açıklamada, nar ve ezogelin çorbasından sonra Oğuzeli adına coğrafi işaret tescili tamamlanan üçüncü ürünün nar ekşisi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli nar ekşisinin en önemli özelliğinin doğal ve katkı maddesi bulunmaması olduğunu, yöresel ürünlere yaptıkları coğrafi işaret ve tescil çalışmalarının turizmde bölgesel pazarlamanın önünü açtığını ifade etti.

YURT DIŞINDAN DA TALEP GELİYOR

Yöresel ürünlerin tanıtımda önemli bir role sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Kılıç, şunları kaydetti: