Gaziantep'in meşhur menengiç kahvesinin faydaları

Menengiç denilince Gaziantep akla gelir. Yemeklerden sonra gelenekselleşen menengiç kahvesi hem lezzeti hem de görüntüsüyle damakları tatlandırıyor. Peki, menengiç neye iyi geliyor? İşte menengiç kahvesinin faydaları...

DHA'da yer alan habere göre Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen menengiç kahvesi, böbrek rahatsızlığına iyi geldiği gibi bağışlılık sistemini de güçlendiriyor.

MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Dağlık alanlarda ekimi yapılmaksızın doğal olarak yetişen menengiç, ağaçlardan elde ediliyor. Tadı Antep fıstığını andıran ve sonbaharda ağaçlardan toplanan menengiç taneleri önce kurutuluyor, ardından kavrularak öğütülüyor.

Yoğun aroması nedeniyle sütle hazırlanan lezzet, Türk kahvesi gibi suyla da pişirilebiliyor. Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını iyi gelen menengiç ayrıca bağışlılık sistemini de güçlendiriyor.

"MENENGİÇ, ERKEN YAŞLANMAYA DA BİREBİR"

Menengiç kahvesinin kış günlerinin vazgeçilmezi ve şifa deposu olduğunu ifade eden kentteki işletmecilerden Selim Bağcı, menengiç kahvesinin hikâyesini şöyle anlattı: